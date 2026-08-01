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Traffic Alert: వాహనదారులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి సికింద్రాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు

High Alert To Commuters For Two Days In Secunderabad: వాహనదారులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌. రెండు రోజుల పాటు హైదరాబాద్‌ నగరంలో తీవ్ర ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఈ మేరకు వాహనదారులకు కీలక సూచనలు చేస్తూ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు సూచనలు చేశారు. ఇక ట్రాఫిక్‌ సిబ్బందికి స్పష్టమైన ఆదేశౄలు జారీ చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 01, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:31 PM IST
Traffic Alert: వాహనదారులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి సికింద్రాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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