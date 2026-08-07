/ TG High Court: కుబేరుడు కూడా కూలీ పనులకు పోవాల్సి వస్తుంది.!. ఉచిత హమీ పథకాలపై హైకోర్టు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

HC Judge Justice nagesh bhimapaka reacts in Free govt Schemes: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన అన్ని పార్టీలు ప్రజలకు ఉచితపథకాలు అంటు ఇష్టమున్నట్లు హమీలు ఇస్తున్నారు. ఏ మాత్రం కష్టం లేకుండా ప్రభుత్వాలు పథకాలు అందించినప్పుడు జనాలు అసలు పనిచేయడం మానేస్తారని మేధావులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి నాన్ బెయిలెబుల్ వారెంట్ కేసు విచారణ నేపథ్యంలో హైకోర్టు జస్టిస్ నగేష్ బీమాపాక కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అదే విధంగా ప్రభుత్వాలు అందిస్తున్న ఉచిత పథకాలపై కూడా తీవ్రంగా స్పందించారు.ప్రస్తుతం తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఉచిత పథకాలు కోటీశ్వరులు కూడా తీసుకుంటున్నారన్నారు.
రైతుబంధు అనే పథకం ఎంతోమంది కోటీశ్వరులు లబ్ధి పొందుతున్నారని పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి భారం పడుతుందన్నారు. అసలు ఎవరికైనా సమాజంలో బాధ్యత ఉందా..?.. అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉచిత పథకాల ద్వారా భవిష్యత్ తరాలకు ప్రభుత్వాలు ఏం చేయబోతోందని అసహానం వ్యక్తం చేశారు. ఒకప్పుడు ఈ దేశానికి మనం ఏమి ఇచ్చాం అనుకునేవాళ్లమని, కానీ ఇప్పుడు ఈ దేశం మనకేమిచ్చింది అనే పరిస్థితికి వచ్చామన్నారు. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోయాయని.. మనకేమిచ్చారు, నాకేమిచ్చారు అనే పరిస్థితులకు వచ్చాయన్నారు.
గాంధీ, నెహ్రూ, ప్రకాశం పంతులను చూసి కొంత మంది ఈ దేశానికి నేను ఏదైనా ఇవ్వాలనుకునే వాళ్ళన్నారు. కానీ
ఇప్పుడు ఈ దేశం నాకేమిచ్చిందని అనుకుంటున్నామన్నారు. ప్రభుత్వాలు చేసిన తప్పిదాల వల్ల అధికారులు బలి అవుతున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. ఒక్క సందీప్ సుల్తాన్య పైనే మూడు నుంచి నాలుగు వేల కేసులు ఉన్నాయన్నారు.
ఈ కేసులను చూస్తే సందీప్ సుల్తానియా జీవితకాలం జైల్లో ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పోస్టులో ఉన్నందుకే అని కేసులన్నీ భరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని జస్టిస్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సందీప్ సుల్తానియా మీద కోర్టు ధిక్కరణ కింద వంద కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయన్నారు. మీరు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఈ కేసులపై మీరేం చేయగలరో చెప్పండని ప్రభుత్వ న్యాయవాదిని హైకోర్టు జస్టిస్ ప్రశ్నించింది.
మేము రాజకీయ ఉపన్యాసాలు చేయాలనుకోవడం లేదన్నారు. ఒక సమాజంలో పౌరుడు గా ఆవేదనతో చెప్తున్న మాటలన్నారు. పల్లెటూర్లు ప్రస్తుతం పనిచేయడానికి కూలీలు దొరకడం లేదని, రైతుల పరిస్థితి ఘోరంగా ఉందన్నారు.. ఒకప్పుడు మనుషులు పనిచేసేవాలంట అనే చెప్పుకునే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చన్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పథకాలు ఇస్తున్నాయి.. నేనెందుకు పని చేయాలని అభిప్రాయానికి వచ్చారన్నారు. రాజకీయపరమైన ఉపన్యాసము ప్రభుత్వాలను విమర్శించడం మేము ఈ మాటలు అనడం లేదని, ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలని ఉద్దేశంతోనే ఈ మాటలు చెబుతున్నామన్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో అధికారులను కోర్ట్ కి పిలిపించడం మాకు
బాదగానే ఉందన్నారు. సందీప్ సుల్తానీయ మంచి అధికారే, కానీ తప్పని పరిస్థితుల్లో ఆదేశాలు ఇస్తున్నామన్నారు.
ఇంజనీరింగ్ కళాశాల యాజమాన్యాలను కూడా కొందరు విద్యార్థులు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. కాలేజ్ కి వెళ్లకుండా బయట తిరిగుతున్నారన్నారు. చదువుకున్నోడికి కాలేజ్ ఫీజులు చెల్లించాలి. కాలేజ్ మానేసిన విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం చెల్లించడం సరైందా ?.. అంటూ జడ్జీ ప్రశ్నించారు.
బాగా చదువుకొనే వారికి ఫీజులు కట్టండని, అర్హులైన వారికి పథకాలు ఇవ్వలన్నారు. కోటి 15 లక్షల కుటుంబాలకు ఉచిత పథకాలు ఇస్తే ఈ దేశాన్ని ఏమి నడుపుతారని, ఇలాగే ఉచిత పథకాలు ఇస్తూ పోతే.. కుబేరుడు కూడా డబ్బులు అన్ని అయిపోయి పనికి ఆహారపథకం కింద కుబేరుడు కూలికి వస్తాడన్నారు.
భవిష్యత్ అవసరాలు దృష్ట్యా, ఆవేదనతో ఈ మాటలు చెపుతున్నామన్నారు. ప్రస్తుతం దేశంలో డేంజర్ బెల్స్ మొగుతున్నయని, సమాజంలో చాలా ప్రమాదకర పరిస్థితులు ఏర్పడబోతున్నాయన్నారు.
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