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TG High Court: కుబేరుడు కూడా కూలీ పనులకు పోవాల్సి వస్తుంది.!. ఉచిత హమీ పథకాలపై హైకోర్టు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Cm Revanth reddy govt: ప్రభుత్వాలు చేసిన తప్పిదాల వల్ల అధికారులు బలి అవుతున్నారని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.  ఒక్క సందీప్ సుల్తాన్య పైనే మూడు నుంచి నాలుగు వేల కేసులు ఉన్నాయన్నారు. ఈ కేసులను చూస్తే సందీప్ సుల్తానియా జీవితకాలం జైల్లో ఉండాలన్నారు. ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పోస్టులో ఉన్నందుకే అని కేసులన్నీ భరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని పేర్కొన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:59 PM IST
TG High Court: కుబేరుడు కూడా కూలీ పనులకు పోవాల్సి వస్తుంది.!. ఉచిత హమీ పథకాలపై హైకోర్టు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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TG High Court: కుబేరుడు కూడా కూలీకి పోవాల్సి వస్తుంది.. ఉచిత హమీ పథకాలపై హైకోర్టు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
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