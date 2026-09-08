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Kcr Erravalli farm House: కేసీఆర్ నివాసం వద్ద హైటెన్షన్.. ఎర్రవెల్లికి భారీగా చేరుకుంటున్న బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ శ్రేణులు..!

High Tension At erravalli farmhouse: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున ఎర్రవల్లికి చేరుకుంటున్నారు.మరోవైపు ఇప్పటికే ఫామ్ హౌస్ పరిసర ప్రాంతంలో పోలీసులు 144  సెక్షన్ ను విధించారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 08, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:10 PM IST
Kcr Erravalli farm House: కేసీఆర్ నివాసం వద్ద హైటెన్షన్.. ఎర్రవెల్లికి భారీగా చేరుకుంటున్న బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ శ్రేణులు..!
Image Credit: kcr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kcr Erravalli farm House: కేసీఆర్ నివాసం వద్ద హైటెన్షన్.. ఎర్రవెల్లికి భారీగా చేరుకుంటున్న బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ శ్రేణులు..!
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