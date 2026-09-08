/Kcr Erravalli farm House: కేసీఆర్ నివాసం వద్ద హైటెన్షన్.. ఎర్రవెల్లికి భారీగా చేరుకుంటున్న బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ శ్రేణులు..!

High Tension At siddipet Erravalli Farm House: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య వాడి వేడిగా చర్యలు జరిగాయి. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ కు చెందిన మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డి లపై దాడులపై బీఆర్ఎస్ తీవ్రంగా స్పందించింది. మరోవైపు కౌంటర్ గా స్పీకర్ తల్లిపై అనుచిత వ్యాఖ్యల సంగతేంటని కాంగ్రెస్ నేతలు మండిపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై సభలో నేతల మధ్య పరస్పరం వాగ్యుద్దం జరిగింది. అయితే.. ఇప్పటికే ఎర్రవెల్లి వద్ద భారీగా పోలీసులుచేరుకున్నారు. కేసీఆర్ ఫాంహౌస్ వద్ద భారీ భద్రత, 144 సెక్షన్ ను పెట్టారు.
రేవంత్ రెడ్డి అనే చిల్లర నా కొడుకు గూండాలతో కేసీఆర్ను చంపే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు
పోలీసులు ఎస్కార్ట్ ఇచ్చి కాంగ్రెస్ గూండాలను తీసుకెళ్తున్నారు
కేసీఆర్ ఇంటి మీదకి దాడి చేయడానికి కాంగ్రెస్ గూండాలను తీసుకెళ్లమని పోలీసులకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చిందా?
పోలీసులు కాంగ్రెస్ కండువా… https://t.co/8xioNatSHI pic.twitter.com/1KIXOZrWCD
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 8, 2026
ఇక కాంగ్రెస్ కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ వద్ద డప్పుల మోతకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో భారీగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఫామ్ హౌస్ కు బయలు దేరారు. కేసీఆర్ మీద కాంగ్రెస్ గుండాల హత్యాయత్నం దాడి నేపథ్యంలో హుటాహుటిన అసెంబ్లీ నుంచి కేటీఆర్, హరీష్ రావు లు అసెంబ్లీ నుంచి బయలు దేరారు. అదే విధంగా ఇతర బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు నాయకులు సైతం ఫామ్ హౌస్ కు బయలు దేరారు. దీంతో పోలీసులు ఫాంహౌస్ కు వెళ్లే అన్నిరోడ్లు మూసిశారు.
మరోవైపు ఎంత మందిని పోలీసులని పంపుతారో పంపండని, ఎంత మంది ఎమ్మెల్యేలు వస్తారో రండి తేల్చుకుంటాం అంటూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక కేసీఆర్ మీద దాడి చేయడానికి వెళ్తున్న కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు దేహశుద్ది చేశారు. మర్కుక్ దామరకుంట వద్ద ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
నిన్న అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరు పోలీసులను, టెర్రరిస్టుల కోసం పనిచేసే పోలీసులను కూడా వాడి, పథకం ప్రకారమే రేవంత్ రెడ్డి మాపైన దాడి చేయించాడని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కేసీఆర్ నివాసంపై దాడి చేయడానికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకు, ఎమ్మెల్సీలకు పోలీసులను ఇచ్చి మరీ రేవంత్ రెడ్డి పంపిస్తున్న దృశ్యాలను మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి పలు వీడియోలను చూపించారు. దీంతో ఎరవెల్లి వద్ద ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.
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