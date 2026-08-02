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Secunderabad Bonalu: సికింద్రాబాద్‌ బోనాల్లో అపచారం.. రోడ్డుపై పడిపోయిన బోనాలు

Jogini Shyamala And Other Joginis Protest At Secunderabad Bonalu: భక్తిశ్రద్ధలతో ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరగాల్సిన సికింద్రాబాద్‌ బోనాలు తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు దారి తీసింది. ఏర్పాట్లలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహించడంతో భక్తులతోపాటు జోగినిలు, శివసత్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. రద్దీ కారణంగా బోనాలు కిందపడ్డాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 02, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:03 PM IST
Secunderabad Bonalu: సికింద్రాబాద్‌ బోనాల్లో అపచారం.. రోడ్డుపై పడిపోయిన బోనాలు
Image Credit: Jogini Shyamala Protest At Secunderabad Bonalu

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Secunderabad Bonalu: సికింద్రాబాద్‌ బోనాల్లో అపచారం.. రోడ్డుపై పడిపోయిన బోనాలు
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