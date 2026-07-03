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SIR ఎన్యూమరేషన్ ఫారం ఎలా నింపాలి..? పూర్తి వివరాలు మీ కోసమే..!!

SIR Enumaration Form: ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా SIR (Special Intensive Revision) జరుగుతుంది. ఈ  సందర్భంగా  రెండు చోట్ల ఓటు హక్కు ఉన్న వారికి ఏదో ఒక చోట ఓటు హక్కు ఉండేలా చేయడం. చనిపోయిన వారి ఓటును తొలిగించడం వంటివి SIR ప్రక్రియలో ముఖ్యమైన ప్రక్రియ. ఇక సర ప్రక్రియలో చాలా మంది ఆ ఫారమ్‌ను ఎలా నింపాలో తికమకపడుతున్నారు. చాలా చోట్టు BLOలకు కూడా వీటిపై అంతగా అవగాహన ఉండటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో సర్ ప్రక్రియలో ఎన్యూమరేషన్ ఫారమ్ ఎలా నింపాలి. పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 03, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:05 AM IST
SIR ఎన్యూమరేషన్ ఫారం ఎలా నింపాలి..? పూర్తి వివరాలు మీ కోసమే..!!
Image Credit: SIR Process Filling (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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