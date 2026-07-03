/SIR ఎన్యూమరేషన్ ఫారం ఎలా నింపాలి..? పూర్తి వివరాలు మీ కోసమే..!!

Special Intensive Revision: 2002 తర్వాత దేశ వ్యాప్తంగా ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణకు ఎన్నికల సంఘం మొదలు పెట్టింది. ఈ ఫారమ్ నింపడంలో ఓటర్లు తికమకపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా నిరాక్షరాస్యులే కాకుండా చదవుకున్న వారికి కూడా ఇవి సరిగా అర్ధం కావడం లేదు. సర్ ప్రాసెస్లో భాగంగా ఉండే ఎన్యుమరేటర్స్ ఇచ్చే ఫారంలో కొన్ని వివరాలు ముందుగానే (Pre-printed) ముద్రించబడి ఉంటాయి. వాటిని మార్చకండి. మీరు ఖాళీగా ఉన్న కాలమ్లను మాత్రమే పూరించాల్సి ఉంటుంది.
కాలం – 1:
పై భాగంలోని వివరాలు*
1. Elector's Name, EPIC, అడ్రస్ ఇది ముందుగానే ప్రింట్ చేసి ఉంటుంది.
మీ పేరు, ఓటరు ID నంబర్ (EPIC), చిరునామా సరిగా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి.
2. Serial No., Part No., AC/PC Name, State ఇవి కూడా ముందుగానే ముద్రించబడి ఉంటాయి. ఏమీ రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
3. QR కోడ్ రాయవద్దు.
4. Old Photo ముందుగా ముద్రించిన ఫోటో ఉంటుంది.
5. Paste Current Photo ఇక్కడ మీ తాజా పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో అంటించాలి. స్పష్టమైన, ఇటీవల తీసిన ఫోటో ఉపయోగించండి.
కాలం – 2:
గత SIR (2002) లో మీవి లేదా మీ బంధువుల వివరాలు:
ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం.*
పరిస్థితి – 1
(ఎడమ వైపు బాక్స్) మీ పేరు 2002 SIR ఓటరు జాబితాలో ఉంటే ఎడమవైపు "Details of the Elector in the Electoral Roll of the last SIR" కాలమ్లో:
-Elector Name మీ పేరు
-EPIC No. ఉంటే నమోదు చేయండి*
-Relative's Name తండ్రి / తల్లి / భర్త పేరు
-Relationship Father / Mother / Husband*
-District అప్పటి జిల్లా
-State రాష్ట్రం
-AC Name అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పేరు
-AC నెంబర్ అసెంబ్లీ నంబర్
-Part No. పార్ట్ నంబర్
-Sr No.సీరియల్ నంబర్
పరిస్థితి – 2
(కుడివైపు బాక్స్) మీ పేరు 2002 జాబితాలో లేకపోయినా, తల్లిదండ్రులు లేదా బంధువుల పేరు ఉంటే కుడివైపు "Details of the Relative..." కాలమ్ నింపాలి.*
Name మీ బంధువు పేరు (తండ్రి, తల్లి, తాత, నానమ్మ, అమ్మమ్మ పేరు - ఎవరిదైతే వారిది)
EPIC No. ఉంటే నమోదు చేయండి
-Relative's Name బంధువు పేరు ఆ వ్యక్తి తండ్రి/భర్త పేరు ఇది వ్రాయకపోయినా పర్వాలేదు*
-Relationship (ఆ వ్యక్తి మీకు ఏమి అవుతారు) Father / Mother / Grandfather / Husband మొదలైనవి*
-District జిల్లా
-State రాష్ట్రం
--AC Name అసెంబ్లీ పేరు
-AC నెంబర్ అసెంబ్లీ నంబర్*
-Part No. పార్ట్ నంబర్*
-Sr No. సీరియల్ నంబర్*
పరిస్థితి – 3
-2002 జాబితాలో మీ పేరు లేదా కుటుంబ సభ్యుల పేరు ఏదీ లేకపోతే పై రెండు కాలమ్లు ఖాళీగా ఉండవచ్చు.
అయితే BLO సూచన మేరకు అర్హత పత్రాలు జతచేయాలి. తర్వాత పుట్టిన ధృవపత్రం, విద్యా సర్టిఫికెట్, పాస్పోర్ట్, తల్లిదండ్రుల పత్రాలు మొదలైనవి ఉపయోగపడవచ్చు.*
కాలం – 4:
-డిక్లరేషన్ క్రింద ఉన్న మూడు ప్రకటనలు చదవాలి.*
వాటి సారాంశం:
1.నేను లేదా నా కుటుంబ సభ్యులు ఇతర దేశ పౌరసత్వం పొందలేదు.
2.నేను మరో నియోజకవర్గంలో ఓటరుగా నమోదు కాలేదు.*
3. తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయని నాకు తెలుసు.
భాగం – 5:
సంతకం Signature / Left Thumb ఇంప్రెషన్
పురుషులు: సంతకం లేదా ఎడమ బొటనవేలు ముద్ర*
మహిళలు: సంతకం లేదా ఎడమ బొటనవేలు ముద్ర తేదీ తప్పనిసరిగా వేయాలి.
ఎవరి ఫారం అయితే సమర్పిస్తున్నారో, ప్రస్తుతం ఆ వ్యక్తి ఊరిలో లభ్యంగా లేకుంటే ఏమి చేయాలి?
Any Adult Family మెంబెర్ ఓటరు అందుబాటులో లేకపోతే కుటుంబంలోని పెద్ద సభ్యుడు ఆ వ్యక్తి తరఫున ఫారం మీద సంతకం చేయవచ్చు. పక్కనే సంబంధం (Father/Mother/Wife/Son etc.) రాయాలి.
భాగం – 6:
BLO భాగం BLO's Undertaking BLO's ఇవి BLO మాత్రమే పూరించాలి.*
మీరు ఈ భాగంలో ఏమీ రాయకూడదు.*
ఫారం సమర్పించే ముందు చెక్లిస్ట్..
1.కొత్త ఫోటో అంటించారా?
2.పుట్టిన తేదీ సరిగ్గా రాశారా?
3.మొబైల్ నంబర్ ఇచ్చారా?
4.తండ్రి/తల్లి/భార్య/భర్త వివరాలు నింపారా?
5.2002 SIR వివరాలు ఉంటే నమోదు చేశారా?
6.సంతకం చేశారా?
7.BLO నుండి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ (రసీదు) తీసుకున్నారా?
సంతకం పెట్టిన ఇంకో ఫారం మీకు BLO ఇస్తారు. దానిని జాగ్రత్తగా భద్ర పరుచుకోండి.
ముఖ్య సూచన:
ఫారం ఇచ్చేసి వెళ్లిపోవద్దు. BLO నుండి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేదా రసీదు తప్పనిసరిగా తీసుకోండి. అలాగే మీరు సమర్పించిన ఫారం మరియు జత చేసిన పత్రాల ఫోటోకాపీలు మీ వద్ద భద్రంగా ఉంచుకోవాలి.
ముఖ్య సూచనలు
1.భయపడవద్దు, గందరగోళానికి గురికావద్దు.
2.ఎన్యూమరేషన్ ఫారాన్ని పూర్తిగా, స్పష్టంగా నింపండి.
3.BLO (బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్) కి నిర్ణీత సమయంలో అందజేయండి.
4. ఫారం సమర్పించిన తర్వాత తప్పనిసరిగా అక్నాలెడ్జ్మెంట్ (రసీదు) తీసుకోండి.
5.మీ వద్ద ఉన్న పాత, కొత్త పత్రాలన్నింటినీ భద్రంగా ఉంచుకోండి.
6. మీ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, పొరుగువారికి కూడా ఈ ప్రక్రియ గురించి తెలియజేయండి.
7. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి సందేశాన్ని నమ్మవద్దు. అధికారిక సమాచారం మాత్రమే విశ్వసించండి.
8.తప్పుడు వార్తలు, పుకార్లు, భయాందోళనలు కలిగించే సందేశాలను ఫార్వర్డ్ చేయవద్దు.*
9.ఓటు హక్కు ప్రజాస్వామ్యంలో అత్యంత విలువైన హక్కు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ బాధ్యతను నిర్వర్తించాలి.*
మీ ఫారం – మీ బాధ్యత.మీ ఓటు – మీ హక్కు.
సమయానికి ఫారం సమర్పించండి. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ తీసుకోండి, ఇతరులకు కూడా సహాయం చేయండి.
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