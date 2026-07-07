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కంగారుపడకండి.. ఓటర్‌ ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారమ్‌ ఇలా నింపండి, తెలంగాణ సీఈఓ ట్వీట్‌!

ప్రస్తుతం తెలంగాణా అంతటా ఓటర్ల గణన ప్రక్రియ (Enumeration) ఊపందుకుంది. తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ ప్రత్యేక ఓటర్ల సవరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. అయితే, ఈ ఫారమ్‌లను భర్తీ చేసే క్రమంలో ఓటర్ల మధ్య అనేక సందేహాలు, ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఫారమ్ తప్పుగా నింపితే తమ ఓటు పోతుందేమో, పెన్షన్ ఆగిపోతుందేమో లేదా డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్లు రాకుండా పోతాయేమో అని కొంతమంది భయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, తెలంగాణ సీఈఓ (CEO) ఒక ట్వీట్ చేస్తూ, కంగారు పడకుండా ఈ ఎన్యుమరేషన్ ఫారమ్‌ను ఎలా నింపాలో ఫోటోల ద్వారా స్పష్టంగా వివరించారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 07, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:10 AM IST
కంగారుపడకండి.. ఓటర్‌ ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారమ్‌ ఇలా నింపండి, తెలంగాణ సీఈఓ ట్వీట్‌!
Image Credit: How To Fill Enumeration Form: Image Credits X ceo telanganaSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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