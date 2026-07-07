/కంగారుపడకండి.. ఓటర్‌ ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారమ్‌ ఇలా నింపండి, తెలంగాణ సీఈఓ ట్వీట్‌!

How To Fill Enumeration Form: హైదరాబాద్తో సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ప్రక్రియ సాగుతోంది. ఇప్పటికే ఓటర్లకు ఫారమ్లు అందజేయడం ప్రారంభించారు. అయితే, ఫారమ్లో తప్పులు చేస్తే ఓటు పోతుందనే భయంతో, ముఖ్యంగా చదువురాని వారు , 2002 కంటే ముందు ఓటు హక్కు లేని వారు, లేదా తల్లిదండ్రుల ఎపిక్ (EPIC) నంబర్లు అందుబాటులో లేని వారు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. బీఎల్ఓల (BLO) వద్ద కూడా అనేక ప్రశ్నలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తెలంగాణ సీఈఓ ఫారమ్ నింపే విధానంపై వివరణ ఇచ్చారు. ఇందులో రెండు ఫారమ్లు ఉంటాయి.. వాటిని సరిగ్గా నింపి, ఒక దానిని సంబంధిత అధికారికి అందజేసి రశీదు (Receipt) తీసుకోవాలి. మరొక దానిని మీ వద్దే ఉంచుకోవాలి.
ఒకవేళ తప్పులు దొర్లితే..?
ఒకవేళ ఫారమ్లో తప్పులు జరిగితే మళ్ళీ కొత్త ఫారమ్ ఇస్తారా అని కూడా ఓటర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనిపై స్పందిస్తూ, బీఎల్ఓలు మరొక ఫారమ్ను అందిస్తారని, అందులో పూర్తి వివరాలు నమోదు చేసి తిరిగి ఇస్తే సరిపోతుందని తెలిపారు. 2002లో ఓటు హక్కు లేని వారు తమ ఓటును కోల్పోతారనే భయానికి స్పందిస్తూ.. ఈ సర్వే ముఖ్య ఉద్దేశ్యం అర్హులైన ఓటర్ల హక్కులను కాపాడటమేనని, అనర్హమైన ఓట్లను తొలగించడమే లక్ష్యమని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఒకే వ్యక్తికి రెండు మూడు చోట్ల ఓట్లు ఉండటం, మరణించిన వారి ఓట్లు లేదా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోయిన ఓట్లను జాబితా నుండి తొలగించడానికి ఈ ప్రక్రియ చేపట్టారు.
2002లో పేరు లేకపోతే..?
బీఎల్ఓ ఇచ్చే ఫారమ్లో, ఒకవేళ మీకు 2002లో ఓటు హక్కు ఉంటే, ఆ వివరాలను మొదటి కాలమ్లో ఆ వివరాల ప్రకారం నింపాలి. ఒకవేళ 2002లో ఓటు లేకపోతే, మీ తల్లిదండ్రులు లేదా తాతముత్తాతల వివరాలు, వారి ఎపిక్ నంబర్ వివరాలను కుడివైపు నమోదు చేయవచ్చు. ఎపిక్ నంబర ఉంటే రాయండి. ఫారమ్ కుడివైపు దిగువ భాగంలో ఓటరు ప్రస్తుత వివరాలను నింపాల్సి ఉంటుంది. సందేహాలు ఉంటే అడిగి తెలుసుకోవచ్చు.
దీనికోసం ఆన్లైన్ సౌకర్యం కూడా ఉంది, అయితే ప్రస్తుతం బిఎల్ఓలు ఇంటింటికీ వెళ్లి పత్రాలను సేకరిస్తున్నారు. జూలై 31 నాటికి ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా ప్రచురిస్తారు. అనంతరం ఆగస్టు 31 వరకు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత తుది జాబితా విడుదల చేస్తారు. ఒకవేళ మీరు వేరే ప్రాంతానికి మారినట్లయితే, చిరునామా మార్పు కోసం ఆధార్ కార్డు, పాస్పోర్ట్ లేదా విద్యుత్/గ్యాస్ బిల్లు వంటి పత్రాలను ఫారమ్ ఎయిట్ (Form 8) తో పాటు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
SIR-2026 | Understanding the Enumeration Form Made Simple
SIR-2026 | ఎన్యుమరేషన్ ఫారాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకుందాం#SIR2026 #CEOTelangana #ECI #VoterAwareness #SpecialIntensiveRevision @ECISVEEP @SpokespersonECI @IPRTelangana pic.twitter.com/aQeDA4DkIS
— Chief Electoral Officer Telangana (@CEO_Telangana) July 6, 2026
ఒకవేళ బిఎల్ఓ మీ ఇంటికి రాకపోతే, అధికారిక వెబ్సైట్ https://voters.eci.gov.in/ లో ఉన్న వారి ఫోన్ నంబర్ ద్వారా లేదా హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1950 ద్వారా సంప్రదించి ఫారమ్ పొందవచ్చు. ఒకవేళ పొరపాటున తప్పుడు వివరాలు ఉన్న ఫారమ్ వచ్చినా, మీరు సరిగ్గా నింపి అందజేస్తే అధికారులు దానిని వెరిఫై చేస్తారు. ఫారమ్ సమర్పించిన తర్వాత తప్పనిసరిగా రశీదు తీసుకోవాలి.
నేటితో పూర్తి చేయాలి..
రాష్ట్రంలో ఎన్యుమరేషన్ ఫారమ్ పంపిణీని నేటితో పూర్తి చేయాలని సీఈఓ సుదర్శన్ రెడ్డి నిన్న జిల్లా కలెక్టర్లను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆదేశించారు. ఇప్పటివరకు 91.85 శాతం పంపిణీ పూర్తయిందని, మిగిలిన వాటిని త్వరగా పూర్తి చేసి డిజిటలైజ్ చేయాలని సూచించారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో పంపిణీ తక్కువగా ఉన్నందున అక్కడ పర్యవేక్షణ పెంచాలని ఆదేశించారు. ఓటర్లు వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా బీఎల్ఓలను సంప్రదించవచ్చు లేదా 'బుక్ ఏ కాల్ విత్ బీఎల్ఓ' ఆప్షన్ ద్వారా సహాయం పొందవచ్చు. అలాగే వెబ్సైట్ నుండి ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని నింపి ఆన్లైన్లో కూడా సమర్పించవచ్చు. ఈ దరఖాస్తు తెలంగాణలో జూలై 24తో ముగియనుంది.
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