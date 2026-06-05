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Hyderabad: అత్తాపూర్‌లో దారుణం... కట్టుకున్న భార్యను కత్తి, ఇనుప రాడ్ లతో కొట్టి చంపిన భర్త.. ఏంజరిగిందంటే..?

Husband brutally killed wife in attapur: తెల్లవారు జామున 3 నుంచి 4 గంటల ప్రాంతంలో దంపతుల మధ్య గొడవలు జరిగాయి. దీంతో చుట్టుపక్కల వారు అరుపులు విని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. హైదరాబాద్ లోని అత్తాపూర్ లో ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 05, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:50 PM IST
Hyderabad: అత్తాపూర్‌లో దారుణం... కట్టుకున్న భార్యను కత్తి, ఇనుప రాడ్ లతో కొట్టి చంపిన భర్త.. ఏంజరిగిందంటే..?
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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