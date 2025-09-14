Husband brutally attacks on wife and cuts her throat nagole: సమాజంలో రోజు రోజుకు మానవ విలువలు పూర్తిగా దిగజారిపోతున్నాయి. పెళ్లి చేసుకుని చక్కగా లైఫ్ లీడ్ చేయాల్సింది పోయి.. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటూ, అదనపు కట్నం కోసం తమవారిని వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా భార్యభర్తలకుచెందిన హత్య ఉదంతాలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
కొన్నిచోట్ల భార్యలు భర్తల్ని చంపుతుంటే.. మరికొన్ని చోట్లు భర్తలు తమ భార్యల్ని లేపేస్తున్నారు. కారణాలు ఏదైన కూడా కొంత మంది చేస్తున్న పనుల వల్ల మొత్తం వివాహ వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం నాగోల్ లో దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.
గతేడాది.. మహాలక్ష్మి(20) అనే యువతికి వేణుగోపాల్తో వివాహం జరిగింది. పెళ్లి సమయంలో కట్నంగా 20 లక్షలు కూడా ఇచ్చారు. అయితే.. కొన్ని రోజుల పాటు కాపురం సజావుగానే సాగింది. అయితే.. పెళ్ళైన నెల నుండే భర్త తన భార్యను చితకబాదుతూ మానసికంగా హింసించడం స్టార్ట్ చేశాడు. అంతేకాకుండా తనకు అదనపు కట్నం కావాలని వేధింపులకు గురిచేసేవాడు. ప్రతిరోజు కూడా భార్యను కొట్టేవాడు. దీంతో మహిళ తన వాళ్లకు తనగోడును చెప్పుకుంది.
పెద్దల సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినా కూడా భర్త తీరు మారలేదని అంటున్నారు.తాజాగా.. వేణు గోపాల్ రాత్రి పూట మహిళను కత్తితో గొంతు కోసి హత్యకు ప్రయత్నించాడు.మహిళ గట్టిగా అరవడంతో చుట్టుపక్కల వారు రావడంతో అతను పరారయ్యాడు. వెంటనే మహిళను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి స్థానికులు తరలించారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. భార్యపై దాడి చేసిన సైకో భర్త వేణుగోపాల్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
బాధితురాలి పరిస్థితి తెలుసుకున్న వారి తల్లిదండ్రులు వెంటనే ఆసుపత్రికి పయనమయ్యారు. నాగోల్ లోని సుప్రజ ఆస్పత్రిలో మహిళకు వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై మహిళ కుటుంబీకులు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. నిందితుడ్ని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
