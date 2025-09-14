English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad: నాగోల్‌లో దారుణం.. అర్ధరాత్రి భార్య గొంతు కోసిన సైకో మొగుడు.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Husband cuts wife throat in nagole: రాత్రిపూట అరుపులు, కేకలు విన్పించడంతో స్థానికులు వెంటనే అలర్ట్ అయ్యారు. ఇంతలో మహిళ తన ఇంట్లో రక్తపు మడుగులో ఉంది. ఆమెను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 14, 2025, 03:16 PM IST
  • నాగోల్ ఘోరం..
  • భార్య మెడ కోసిన భర్త..

Hyderabad: నాగోల్‌లో దారుణం.. అర్ధరాత్రి భార్య గొంతు కోసిన సైకో మొగుడు.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Husband brutally attacks on wife and cuts her throat nagole: సమాజంలో  రోజు రోజుకు మానవ విలువలు పూర్తిగా దిగజారిపోతున్నాయి. పెళ్లి చేసుకుని చక్కగా లైఫ్ లీడ్ చేయాల్సింది పోయి.. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటూ, అదనపు కట్నం కోసం తమవారిని వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు కూడా భార్యభర్తలకుచెందిన హత్య ఉదంతాలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

కొన్నిచోట్ల భార్యలు భర్తల్ని చంపుతుంటే.. మరికొన్ని చోట్లు భర్తలు తమ భార్యల్ని లేపేస్తున్నారు. కారణాలు ఏదైన కూడా కొంత మంది చేస్తున్న పనుల వల్ల మొత్తం వివాహ వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం నాగోల్ లో దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.

గతేడాది..  మహాలక్ష్మి(20) అనే యువతికి వేణుగోపాల్‌తో వివాహం జరిగింది. పెళ్లి సమయంలో కట్నంగా 20 లక్షలు కూడా ఇచ్చారు.  అయితే.. కొన్ని రోజుల పాటు కాపురం సజావుగానే సాగింది. అయితే.. పెళ్ళైన నెల నుండే భర్త తన భార్యను చితకబాదుతూ మానసికంగా హింసించడం స్టార్ట్ చేశాడు. అంతేకాకుండా తనకు అదనపు కట్నం కావాలని వేధింపులకు గురిచేసేవాడు.  ప్రతిరోజు కూడా భార్యను కొట్టేవాడు. దీంతో మహిళ తన వాళ్లకు తనగోడును చెప్పుకుంది. 

పెద్దల సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినా కూడా భర్త తీరు మారలేదని అంటున్నారు.తాజాగా.. వేణు గోపాల్ రాత్రి పూట మహిళను కత్తితో గొంతు కోసి హత్యకు ప్రయత్నించాడు.మహిళ గట్టిగా అరవడంతో చుట్టుపక్కల వారు రావడంతో అతను పరారయ్యాడు. వెంటనే మహిళను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి స్థానికులు తరలించారు. 

 సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. భార్యపై దాడి చేసిన సైకో భర్త వేణుగోపాల్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.

Read more: Video Viral: ర్యాపీడో బుక్ చేసుకున్న యువతి పట్ల ఘోరం.!. డ్రైవింగ్ చేస్తు రైడర్ అలాంటి పని.!. వీడియో వైరల్..

బాధితురాలి పరిస్థితి తెలుసుకున్న వారి తల్లిదండ్రులు వెంటనే ఆసుపత్రికి పయనమయ్యారు. నాగోల్ లోని సుప్రజ ఆస్పత్రిలో మహిళకు వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై మహిళ కుటుంబీకులు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు.  నిందితుడ్ని  కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadNagole newsHusband cuts wife throatnagole crime newsDowry harassment

