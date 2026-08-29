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Singer Mangli: మరోసారి తెరమీదకు సింగర్ మంగ్లీ రచ్చ .!. అడ్వకేట్ సుబ్బు సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Advocate subbu on singer mangli: మంగ్లీతో తాను రాజీ పడినట్లు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను న్యాయవాది సుబ్బు ఖండించారు. అంతే కాకుండా కోర్టులో మంగ్లీపై కేసు నడుస్తుండగా అమెరికాలోని కార్యక్రమాలలో ఆహ్వనించడం ఏంటని మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 29, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:51 PM IST
Singer Mangli: మరోసారి తెరమీదకు సింగర్ మంగ్లీ రచ్చ .!. అడ్వకేట్ సుబ్బు సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Image Credit: singermangli(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Singer Mangli: మరోసారి తెరమీదకు సింగర్ మంగ్లీ రచ్చ .. అడ్వకేట్ సుబ్బు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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