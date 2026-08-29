/Singer Mangli: మరోసారి తెరమీదకు సింగర్ మంగ్లీ రచ్చ .!. అడ్వకేట్ సుబ్బు సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Advocate subbu fires on singer mangli: ప్రముఖ ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీ మైక్రోఫైనాన్స్ వివాదం మరోసారి తెరమీదకు వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై అడ్వకేట్ సుబ్బు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటికే .. రూ. 10 కోట్ల ఆర్థిక మోసం ఆరోపణలపై సింగర్ మంగ్లీతో పాటు, ఆమె సోదరుడు, మరికొందరిపై పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. సుమారు 100 మంది వరకు అమాయకుల్ని మంగ్లీ మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. గత కొన్నినెలలుగా కూల్ గా ఉన్న ఈ వివాదంలో అడ్వకేట్ సుబ్బు చేసిన వ్యాఖ్యలతో మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
సింగర్ మంగ్లీతో తాను రాజీ పడినట్లు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను అడ్వకేట్ సుబ్బు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ మేరకు ఒక వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. గతంలో కూడా తనకు మంగ్లీకి చెందిన మనుషుల నుంచి కోట్ల రూపాయల ఆఫర్ వచ్చిందని అన్నారు. కానీ తాను మాత్రం బాధితులకు అండగా ఉంటానని తెల్చిచెప్పారు.
మరోవైపు మంగ్లీపై కోర్టులో విచారణ కొనసాగుతుందని ఆమెను అమెరికాలో ఎన్నారైలు ఏవిధంగా అంతర్జాతీయ వేదికలపై అవకాశాలు ఇస్తారని మండిపడ్డారు. దీనిపై ఇప్పటికే ఫిల్మ్ ఛాంబర్లోనూ ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెల్చి చెప్పారు. ఇక బాధితులకు అండగా నిలిచినందుకు కొంత మంది పోలీసులు తనను టార్గెట్ చేశారన్నారు. తనను మాత్రం ఊరు దాటవద్దని పోలీసులు ఆంక్షలు విధిస్తుంటే, నిందితురాలిగా ఉన్న మంగ్లీ మాత్రం విదేశాలకు ఏవిధంగా వెళ్తారని మండిపడ్డారు.
మంగ్లీని అరెస్ట్ కాకుండా కాపాడుతున్న కేంద్ర మంత్రి ఎవరో ప్రజలు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశ్నించాలన్నారు. ఈ కేసులో కీలక సాక్షి అయిన డ్రైవర్ ఏమయ్యాడని..?.. సంచలన ప్రశ్నలు గుప్పించారు. బాధితులకు న్యాయం జరిగే వరకు తన పోరాటం ఆగదని అడ్వకేట్ సుబ్బు తెల్చిచెప్పాడు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి