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తాళి కట్టిన భర్తే కాలయముడయ్యాడు.. ఆరు నెలల గర్భవతి దారుణ హత్య!

Hyderabad Alwal News: అల్వాల్‌లో ఆదివారం ఘోర ఘటన జరిగింది.. ఆరు నెలల గర్భవతిగా ఉన్న భార్యను, భర్త అతి దారుణంగా గొంతు నులిమి చంపేసిన ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.. అసలు ఆ భర్త, భార్యను చంపడానికి గల కారణాలేంటి? దానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 14, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:42 AM IST
తాళి కట్టిన భర్తే కాలయముడయ్యాడు.. ఆరు నెలల గర్భవతి దారుణ హత్య!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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