/తాళి కట్టిన భర్తే కాలయముడయ్యాడు.. ఆరు నెలల గర్భవతి దారుణ హత్య!

Hyderabad Alwal Telugu News: హైదరాబాద్ శివారు ఆల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సూర్య నగర్లో అత్యంత కిరాతక ఘటన వెలుగు చూసింది.. తాళి కట్టి నిండు నూరేళ్లు తోడుంటానని ప్రమాణం చేసిన భర్తే కాలయముడుగా మారి భార్యను గొంతునులు మీ హత్య చేశాడు.. కడుపులో పెరుగుతున్నది తన రక్తమని కనికరం లేకుండా ఆరు నెలల గర్భవతిని అత్యంత దారుణంగా హతమార్చిన ఘటన ఇప్పుడు స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.. అసలు ఏం జరుగుతుంది? భర్త భార్యను హత్య చేయడానికి గల కారణాలేంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వివాహమైన ఆరు నెలలకే..
పోలీసులు తెలిపిన ప్రాథమిక వివరాల ప్రకారం.. పరశురాం, శివాని దంపతులకు ఆరు నెలల క్రితమే ఘనంగా పెళ్లి జరిగింది. పెళ్లయిన కొత్తలో సంసారం సజావుగానే సాగుతూ వచ్చింది.. కొద్ది రోజులుగా భార్యపై పరుశురాంకు ఏదో అనుమానం పెరిగిందట.. ఈ విషయంపై దంపతుల మధ్య రోజు గొడవలు జరుగుతుండేవట.. శివాని ప్రస్తుతం ఆరు నెలల గర్భవతిగా ఉన్నప్పటికీ.. భర్త ప్రవర్తనలో ఎలాంటి మార్పు కూడా రాలేదట..
ఈ క్రమంలో సూర్య నగర్లోని వారు నివాసంలో మరోసారి భార్యాభర్తల మధ్య ఆదివారం తీవ్రవాగ్వాదం జరిగిందట.. ఆగ్రహంతో పరుశురాం.. శివానిపై విచక్షణ రహితంగా దాడి చేసి చివరికి గొంతు నులిమి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశాడు. ఆమె అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురై వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగినట్లు తెలుస్తోంది..
ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు..
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఆల్వాల్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారట.. క్లూస్ టీమ్ రంగంలోకి దిగి ఘటనా స్థలంలో వేలిముద్రలతో పాటు ఇతర కీలక ఆధారాలను కూడా సేకరించినట్లు తెలుస్తోంది.. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని పోలీసులు పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు.. అనుమానమే ఈ దారుణ హత్యకు ప్రధాన కారణమని ప్రాథమికంగా పోలీసులు భావిస్తున్నారట.. కేసు నమోదు చేసి తదుపరి విచారణను వేగవంతం చేశారు.. వివాహమై కనీసం ఏడాది కూడా పూర్తికాకముందే..అదీ గర్భంతో ఉన్న సమయంలో శివాని ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఆమె కుటుంబ సభ్యులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.
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