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హైదరాబాద్‌ బస్తీ దవాఖానా ఉద్యోగాలు.. మెడికల్ ఆఫీసర్, స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల భర్తీ! జీతం వివరాలు ఇవే..

హైదరాబాద్ నివాసితులకు శుభవార్త! బస్తీ దవాఖానాల్లో ఖాళీగా ఉన్న వివిధ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రధానంగా మెడికల్ ఆఫీసర్లు, స్టాఫ్ నర్సుల పోస్టులతో పాటు సూపర్వైజర్, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలను కూడా భర్తీ చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 16, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:28 AM IST
హైదరాబాద్‌ బస్తీ దవాఖానా ఉద్యోగాలు.. మెడికల్ ఆఫీసర్, స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల భర్తీ! జీతం వివరాలు ఇవే..
Image Credit: Hyderabad Basti Dawakhana Jobs 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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