/హైదరాబాద్‌ బస్తీ దవాఖానా ఉద్యోగాలు.. మెడికల్ ఆఫీసర్, స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టుల భర్తీ! జీతం వివరాలు ఇవే..

Hyderabad Basti Dawakhana Jobs 2026: హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లోని బస్తీ దవాఖానాల్లో మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా మెడికల్ ఆఫీసర్లు, స్టాఫ్ నర్సులు, ల్యాబరేటరీ సూపర్వైజర్లు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ల పోస్టులకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. దరఖాస్తుతో పాటు రూ. 500 డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ జత చేయాలి. ఇంటర్వ్యూ తేదీలు ఇతర సమగ్ర వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్ https://hyderabad.telangana.gov.in/ లో చూడవచ్చు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు హైదరాబాద్లోని వివిధ బస్తీ దవాఖానాల్లో కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన DM&HO పరిధిలో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.
పోస్టుల వివరాలు..
బస్తీ దవాఖానాల్లోని NHM లేదా NUHM పరిధిలో మెడికల్ ఆఫీసర్లు, స్టాఫ్ నర్సుల పోస్టుల భర్తీ జరుగుతుంది. మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు ఆగస్టు 20 నుండి 22 మధ్య కూడా, స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులకు ఆగస్టు 24 నుండి 25 మధ్య దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఉదయం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు. దరఖాస్తుల సమర్పణ సికింద్రాబాద్లోని ఫ్యాట్నీలో ఉన్న GHMC భవనం నాలుగో అంతస్తులో జరుగుతుంది. దరఖాస్తుతో పాటు సంబంధిత పత్రాలను సమర్పించాలి.
మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులు మొత్తం 24 ఉన్నాయి (ఇవి మారవచ్చు). దీనికి అర్హత MBBS డిగ్రీ కాగా, జీతం రూ. 52,000 ఉంటుంది. స్టాఫ్ నర్స్ పోస్టులు మొత్తం 49 ఉన్నాయి. దీనికి GNM, BSc నర్సింగ్ లేదా MSc నర్సింగ్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. వీరికి రూ. 29,900 జీతం అందిస్తారు. దరఖాస్తు ఫీజుగా రూ. 500 డీడీని 'డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సొసైటీ, హైదరాబాద్' పేరుతో ఏదైనా నేషనల్ బ్యాంక్ ద్వారా చెల్లించాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను చూడండి.
వెరిఫికేషన్ కోసం కావాల్సిన పత్రాలు..
SSC లేదా తత్సమాన అర్హత పత్రం, ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్, కుల ధృవీకరణ పత్రం, 1 నుండి 7వ తరగతి వరకు చదివిన బోనఫైడ్ మార్క్స్ మెమో, ప్రోవిజనల్ సర్టిఫికేట్, TS MSC బోర్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్, ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఉండాలి. అలాగే రూ. 500 DD కూడా సమర్పించాలి.
మెడికల్ ఆఫీసర్ విధులు చేపట్టే మల్టీజోన్ జిల్లాలు..
సూర్యాపేట, నల్గొండ, భువనగిరి, జనగాం, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మహబూబ్ నగర్, జోగులాంబ వనపర్తి, నగర్ కర్నూల్, నారాయణపేట.
స్టాఫ్ నర్స్ విధులు చేపట్టే జిల్లాలు..
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్.
నియామక ప్రక్రియ..
హెల్త్ సొసైటీ కమిటీ ఎంపిక ప్రక్రియను నిర్వహిస్తుంది. ఈ కమిటీలో జిల్లా కలెక్టర్, DM&HO, సోషల్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ వంటి వారు ఉంటారు. అభ్యర్థుల ఎంపికలో 90 శాతం మార్కుల వెయిటేజీ, 10 శాతం వయస్సు ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. ఒకవేళ ఇద్దరు అభ్యర్థులకు సమాన మార్కులు వస్తే, ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. లోకల్ రిజర్వేషన్ల 95 శాతం ఉంటుంది. జోన్ సెలక్షన్ ప్రక్రియలో షార్ట్లిస్ట్ అయిన అభ్యర్థులందరినీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కు పిలుస్తారు.
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