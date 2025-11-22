English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Begumpet Lady Pilot Raped: షాకింగ్.. హైదరాబాద్ లేడీ పైలట్‌పై బెంగళూరులో అత్యాచారం.. ఏంజరిగిందంటే..?

commercial Pilot Raped lady copilot in Bengaluru: బెంగళూరులో సీనియర్ కమర్షియల్ పైలట్ బేగంపేటకు చెందిన లేడీ  కోపైలట్ పై అత్యాచారం చేశాడు. ఈ ఘటన తర్వాత యువతి షాక్ కు గురై ఆతర్వాత హైదరాబాద్ కు చేరుకున్న తర్వాత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 22, 2025, 09:54 AM IST
  • లేడీ పైలట్ పై లైంగిక వేధింపులు..
  • బెంగళూరులో ఘటన..

Begumpet lady pilot molested by senior commercial pilot in Bengaluru: ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠినచట్టాలు తీసుకొచ్చిన ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న కూడా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రతి రోజు మహిళకు చెందిన అత్యాచారాలు, వేధింపులకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో మహిళల భద్రత పెనుసవాల్ గా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. కామాంధులు గుడి , బడి, ఆఫీస్, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు ఎక్కడ కూడా మహిళలు కన్పిస్తే చాలు.. రెచ్చిపోతున్నారు. అత్యాచారాలకు దిగుతున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లోని బేగంపేటకు చెందిన లేడీ పైలట్ బెంగళూరులో ఆమె తోటి కమర్షియల్ పైలర్ అత్యాచారం చేశాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. 

Read more: Teenmar Mallanna Video: నువ్వు మోనగానివైతే ఈ పనిచేయ్.!. సీపీ సజ్జనార్‌పై ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

బేగంపేటలోని ఒక ప్రైవేట్ ఏవియేషన్ సంస్థలో పైలట్‌గా పనిచేస్తున్న 26 ఏళ్ల యువతిపై, అదే సంస్థలో కమర్షియల్ పైలట్‌గా ఉన్న 60 ఏళ్ల రోహిత్ శరణ్‌ అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడు.  బస చేసిన రెస్టారెంట్ లో భాగంగా ఆమెతో మాట్లాడేందుకు వచ్చిన పైలట్ అనూహ్యంగా.. ఆమెపై బలత్కారంకు దిగాడు. దీంతో ఆమె షాక్ అయ్యింది.

తెరుకునే లోపు ఆమెను బలవంతం చేశాడు. అతని పశుబలం ముందు లేడీ పైలర్ విలవిల్లాడిపోయింది. ఆ తర్వాత వదిలించుకుని బైటకు పరుగులు పెట్టింది.  యువతి బేగంపేట పోలీసులకు ఈ మేరకు ఫిర్యాదు చేసింది.  బాధిత లేడీ పైలట్  ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా బేగంపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం పెనుదుమారంగా మారింది. 

 

Trending News