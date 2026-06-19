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Allu Arjun: పుష్ప 2 సినిమా వివాదంపై గ్యాగ్ ఆర్డర్.. ఊహాజనిత వార్తలు ప్రచారం చేయోద్దని హైదరాబాద్ సివిల్ కోర్టు ఆదేశాలు.!.

Hyderabad civil court on pushpa 2 controversy: పుష్ప 2 సినిమా చిత్ర యూనిట్ తో పాటు ఎవరిపై కూడా ఊహాజనిత వార్తలు వేయవద్దంటూ హైదరాబాద్ సివిల్ కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.  మరోవైపు అల్లు అర్జున్ కు సంధ్య థియేటర్ ఘటనలో నాంపల్లి కోర్టు సమన్లు జారీ చేయడం కూడా సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 19, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:13 PM IST
Allu Arjun: పుష్ప 2 సినిమా వివాదంపై గ్యాగ్ ఆర్డర్.. ఊహాజనిత వార్తలు ప్రచారం చేయోద్దని హైదరాబాద్ సివిల్ కోర్టు ఆదేశాలు.!.
Image Credit: alluarjun(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Allu Arjun: పుష్ప 2 సినిమా వివాదంపై గ్యాగ్ ఆర్డర్.. ఊహాజనిత వార్తలు ప్రచారం చేయో
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