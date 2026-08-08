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CP Sajjanar: బాయ్ ఫ్రెండ్ రెంట్‌కు కావాలా అని ఆఫర్లు.. అమ్మాయిలకు సీపీ సజ్జనార్ బిగ్ అలర్ట్.. !

Rent for boy friends offers: ఇన్‌స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్ వేదికలుగా "1st August Special - 50% OFF", "రెంట్ బాయ్‌ఫ్రెండ్ - యువర్ పర్సనల్ కంపానియన్" అంటూ రకరకాల డిస్కౌంట్ ప్యాకేజీలతో కూడిన పోస్టర్లను నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. దీనిపై సీపీ సజ్జనార్ అమ్మాయిలకు బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 08, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:38 PM IST
CP Sajjanar: బాయ్ ఫ్రెండ్ రెంట్‌కు కావాలా అని ఆఫర్లు.. అమ్మాయిలకు సీపీ సజ్జనార్ బిగ్ అలర్ట్.. !
Image Credit: cpsajjanar(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CP Sajjanar: బాయ్ ఫ్రెండ్ రెంట్‌కు కావాలా అని ఆఫర్లు.. అమ్మాయిలకు సీపీ సజ్జనార్ బిగ్ అలర్ట్.. !
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