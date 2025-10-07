English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CP Sajjanar: డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఆ పనిచేస్తే తాట తీస్తాం.!. సీపీ సజ్జనార్ మాస్ వార్నింగ్.. ఎక్స్‌లో సంచలన ట్విట్..

cp sajjanar Hyderabad on traffic safety: చాలా మంది డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఇష్టమున్నట్లు వాహనాల్ని నడిపిస్తున్నారని,  ఇలాంటి ప్రమాదకర చర్యలు ఇక మీదట చూస్తు ఊరుకోబోమని తెల్చి చెప్పారు. వీరిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 7, 2025, 01:11 PM IST
  • వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్..
  • సజ్జనార్ సీరియస్ ధమ్కీ..

CP Sajjanar: డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఆ పనిచేస్తే తాట తీస్తాం.!. సీపీ సజ్జనార్ మాస్ వార్నింగ్.. ఎక్స్‌లో సంచలన ట్విట్..

Hyderabad cp sajjanar warning against phone using while driving: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది అమాయకులు రోడ్డు ప్రమాదాల్లో చనిపోతున్నారు. కొంత మంది నెగ్లీజెన్సీగా డ్రైవింగ్ చేయడం వల్ల ఇతరులు రిస్క్ లో పడుతున్నారు. ఇప్పటికే పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లు నిర్వహిస్తున్న కొంత మంది మారడం లేదు.

ఏకంగా పోలీసుల మీదికే దాడులు చేస్తున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి.   తప్పతాగి వాహనాలు నడిపించడం, రాంగ్ రూట్ లో వెళ్లడం, డ్రైవింగ్ చేస్తు ఫోన్ లలో మాట్లాడటం పరిపాటిగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల హైదరాబాద్ సీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సజ్జనార్ ముఖ్యంగా ట్రాఫిక్ సమస్యలు, ప్రయాణికుల భద్రతపై ప్రత్యేకంగా నజర్ పెట్టారు. ముఖ్యంగా వాహనాలు నడిపిస్తు సెల్ ఫోన్ లను మాట్లాడటం, ఇయర్ ఫోన్లు పెట్టుకుంటున్న వారిపై సీపీ సజ్జనార్ సీరియస్ అయ్యారు.

వెహికిల్ నడుపుతూ మొబైల్ ఫోన్‌లో వీడియోలు చూడటం, చెవిలో ఇయర్‌ఫోన్స్ పెట్టుకుని సొల్లు కబుర్లు చెప్పుకొంటున్న వారికి ధమ్కీ ఇచ్చారు. ఇక మీదట ఇలాంటి నెగ్లీజెన్సీ చర్యల్ని వదిలేది లేదన్నారు.

 ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన చర్యలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని నగర పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. వాహనం నడిపిస్తూ మొబైల్ ఫోన్ వాడటం కేవలం ప్రమాదకరమే కాదని, చట్టప్రకారం శిక్షార్హమైన నేరమని కూడా హెచ్చరించారు.

ముఖ్యంగా కార్లు, బైకర్ లు, ఆటో రిక్షా, భారీ వాహనాలు డ్రైవర్ లు కొంత మంది నెగ్లీజెన్సీగా వాహనం నడిపిస్తు ఫోన్ లలో మాట్లాడటం చేస్తున్నారన్నారు. దీని వల్ల కాన్సన్ ట్రేషన్ దెబ్బతింటుందని, రోడ్డు ప్రమాదాలకు ఇది కూడా ప్రధానకారణమన్నారు.

Read more: Adluri laxman Video: బిడ్డా.. నీకిదే లాస్ట్ చాన్స్.!. పొన్నం ప్రభాకర్‌కు ఇచ్చిపడేసిన మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్.. వీడియో వైరల్..

ఇక మీదట దీనిపై వదిలే ప్రసక్తిలేదని, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తారని సజ్జనార్ స్పష్టం చేశారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ట్రాఫిక్ నియమాల్ని పాటిస్తు, హెల్మెట్ లు, సీటు బెల్టులు విధిగా పెట్టుకుని ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలని సీపీ సజ్జనార్ ఎక్స్ లో.. రోడ్డు భద్రతా నియమాలను పాటించాలని  తెల్చి చెప్పారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CP SajjanarHyderabadHyderabad cp sajjanarSajjanar warning to mobile phone drivingHyderabad traffic police

