/ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరుతో సైబర్ మోసలు.. అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న CP సజ్జనర్..

Indiramma Housing Scheme: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపు ప్రక్రియను ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు బురిడీ కొట్టించే ప్రమాదముందని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ VC సజ్జనర్ ప్రజలను హెచ్చరించారు. లబ్ధిదారుల నుంచి రూ.10,000 లబ్ధిదారుల ముందస్తు డిపాజిట్ చెల్లించే ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడంతో.. కేటుగాళ్లు నకిలీ కాల్స్తో పాటు అపరిచిత లింకులతో రెచ్చిపోయే అవకాశముందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
దళారులను నమ్మవద్దు..
ఈ పథకంలో ఎలాంటి దళారులు లేదా మధ్యవర్తులకు తావులేదని సీపీ తెలిపారు. ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తిగా పారదర్శకంగా జరుగుతుందని వెల్లడించారు. డబ్బులు ఇస్తే కచ్చితంగా ఇల్లు ఇప్పిస్తాం.. అని చెప్పే ఇతరుల మాటలను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ నమ్మవద్దని ఆయన సూచించారు. నిబంధనల ప్రకారం.. చెల్లించిన ఈఎండీ డబ్బులు సెక్చూర్గానే ఉంటాయని.. ఒకవేళ ఇల్లు కేటాయించకపోతే ఆ మొత్తాన్ని దరఖాస్తుదారుడి ఒరిజినల్ బ్యాంకు ఖాతాకే ప్రభుత్వం నేరుగా తిరిగి జమ చేస్తుందని వివరించారు.
ఈ రోజే ఆఖరు తేదీ.. వెంటనే డబ్బులు కట్టకపోతే ఇల్లు రద్దవుతుంది అంటూ.. లబ్ధిదారులను భయపెట్టి, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునేలా చేసి.. నగదు బదిలీ చేయించుకోవడమే సైబర్ నేరగాళ్ల ప్రధాన వ్యూహమని సీపీ వివరించారు. వాట్సాప్ లేదా మెసేజ్ల ద్వారా వచ్చే ఏవైన లింకులను క్లిక్ చేసి.. ఎల్.పి.కె (APK) ఫైళ్లను ఇన్స్టాల్ చేస్తే.. ఫోన్ హ్యాక్ అయి.. బ్యాంకు ఖాతాలు ఖాళీ అవుతాయని హెచ్చరించారు.
అలాగే ప్రభుత్వ పోర్టళ్లను పోలిన నకిలీ వెబ్సైట్లను సృష్టించి మోసగించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. సాయం చేస్తామనే నెపంతో ఎనీడెస్క్, టీమ్వ్యూర్ వంటి స్క్రీన్ షేరింగ్ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేయించి బ్యాంకు వివరాలు కాజేస్తారని పేర్కొన్నారు. పిన్ అనేది కేవలం ఇతరులకు డబ్బులు చెల్లించడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. ప్రభుత్వ రీఫండ్ చేసిన డబ్బులు స్వీకరించడానికి ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ పిన్ నమోదు చేయాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు. అపరిచిత వ్యక్తులకు ఆధార్ కార్డు ఫొటోలు, బ్యాంక్ వివరాలు, ఓటీపీలు ఎప్పుడూ పంచుకోవద్దని తెలిపారు.
సందేహాలు ఉన్నాయా?
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి సంబంధించి ఎలాంటి సందేహాలున్నా.. పరిష్కారం చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా 040-24603572 అనే హెల్ప్లైన్ నంబర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఒకవేళ పొరపాటున ఎవరైనా సైబర్ మోసానికి గురైతే.. తక్షణమే సొమ్మును ఫ్రీజ్ చేసేందుకు 1930 ఉచిత హెల్ప్లైన్కు కాల్ చేయాలని లేదా www.cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు సూచించారు.
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