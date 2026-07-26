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ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరుతో సైబర్ మోసలు.. అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న CP సజ్జనర్..

Indiramma Housing Scheme Latest News: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపు ప్రక్రియను ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను బురిడీ కొట్టించే ప్రమాదముందని హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ VC సజ్జనర్ హెచ్చరించారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సూచించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 26, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:45 AM IST
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరుతో సైబర్ మోసలు.. అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న CP సజ్జనర్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరుతో సైబర్ మోసలు.. అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న CP సజ్జనర్..
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