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ఫ్రెండ్ ఫోన్ నుంచే గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌కు అసభ్యకర మెసేజ్.. కట్ చేస్తే మర్మాంగాలు నలిపి దారుణ హత్య..!

Hyderabad Crime: స్నేహితుడి ఫోన్ తీసుకున్నాడు.. అందులో నుంచి అతడి గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌కే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ నుంచి అసభ్యకర మెసేజ్‌లు పెట్టాడు. అదే అతడి పాలిట మృత్యుపాశమైంది. హయాత్‌నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పసుమాములలో యువకుడి హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. మర్మంగాలు నలిపి.. స్నేహితులే హత్య చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 10, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:00 PM IST
ఫ్రెండ్ ఫోన్ నుంచే గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌కు అసభ్యకర మెసేజ్.. కట్ చేస్తే మర్మాంగాలు నలిపి దారుణ హత్య..!
Image Credit: Hyderabad Crime (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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