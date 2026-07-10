Hyderabad Crime: ఫ్రెండ్ లవర్ అసభ్యకర మెసేజ్లు పంపిన గొడవ.. గంజాయి లావాదేవీల వివాదం చివరకు ఒక యువకుడి ప్రాణాలను బలిగొంది. నమ్మి వెంట తీసుకువెళ్లిన స్నేహితులే.. కిరాతకంగా ప్రాణాలు తీసిన సంఘటన హయాత్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పసుమాములలో కలకలం రేపింది. రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన పసుమాముల యువకుడు సుహాస్ అనుమానాస్పద మృతి కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన హయాత్ నగర్ పోలీసులు.. విచారణ చేపట్టారు. ఈ హత్య కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు.
నిషాని సుహాస్ (22) అనే యువకుడు తన తల్లితో కలిసి సికింద్రాబాద్లో నివసించేవాడు. అక్కడ గంజాయికి బానిసవ్వడమే కాకుండా.. ఆ వ్యాపారంలోకి కూడా దిగాడు. భర్త చనిపోయినా కూతురి పెళ్లి చేసిన తల్లి.. కొడుకు దారి తప్పుతున్నాడని ఆవేదన చెందింది. అతడిని మార్చాలనే ఉద్దేశంతో పసుమాములలో సొంత ఇల్లు తీసుకుని.. అక్కడికి కొడుకు తీసుకువచ్చి నివాసం ఉంటున్నారు. ప్రాంతం మారినా సుహాస్ ప్రవర్తనలో మాత్రం మార్పు రాలేదు.
ఈ నేపథ్యంలో తన స్నేహితులు రాకేష్, పరుశురాం, రాజులతో సుహాస్కు గంజాయి వ్యాపారానికి సంబంధించిన పాత లావాదేవీల విషయంలో గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా.. సుహాస్ వద్ద సొంత ఫోన్ లేకపోవడంతో తన స్నేహితుల్లో ఒకరి మొబైల్ తీసుకుని.. ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా అతని గర్ల్ఫ్రెండ్కు అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపించాడు. ఆ యువతి ఫోన్ చేస్తే.. అలానే మాట్లాడాడు. ఆ తరువాత ఈ విషయాన్ని తన బాయ్ఫ్రెండ్కు చెప్పడంతో సుహాస్పై అతని స్నేహితుడు పగ పెంచుకున్నాడు. అప్పటికే గంజాయి విషయంలో గొడవలు ఉండడం.. తన గర్ల్ఫ్రెండ్కు అసభ్యకరమైన మెసేజ్లు పంపించడంతో ఎలాగైనా సుహాస్ను హత్య చేయాలని స్కెచ్ వేశారు.
బుధవారం తెల్లవారుజామున రాకేష్, పరుశురాం, రాజులతో పాటు మరో వ్యక్తి పసుమాములకు వచ్చారు. ఏదో మాట్లాడాలంటూ సుహాస్ ఇంటికి వచ్చారు. బయటకు వెళుతుంటే.. తల్లి వద్దని వారించింది. అయితే స్నేహితులే కదా అని సుహాస్ వారితో వెళ్లాడు. ఊరి శివార్లలోని మర్రిచెట్టు వద్దకు తీసుకువెళ్లి.. అక్కడ పాత గంజాయి వివాదాల గురించి మాట్లాడుతూ గొడవకు దిగారు. ఈ క్రమంలోనే సుహాస్పై ఒక్కసారిగా దాడికి పాల్పడ్డారు. వారి నుంచి తప్పించుకున్న సుహాస్ ప్రాణభయంతో అక్కడి నుంచి పరుగు తీశాడు. అర కిలోమీటర్ పరుగెత్తినా.. స్నేహితులు వెంటాడి పట్టుకున్నారు. స్నేహితుడని కూడా చూడకుండా.. పట్టుకుని కిందపడేసి విచక్షణారహితంగా కొట్టారు. చివరకు సుహాస్ మర్మాంగాలను బలంగా నలిపేసి.. హత్య చేశారు. సుహాస్ మరణించాడని నిర్ధారించుకుని.. నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. మృతుడి తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు.. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుల్లో ఒకరిని ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మిగిలిన వారి కోసం గాలిస్తున్నారు.