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Hyderabad Crime: డ్రాప్ చేయాలంటూ కారు ఎక్కి.. క్యాబ్ డ్రైవర్‌ను ఎలా హత్య చేశారంటే..?

Patancheru Cab Driver Murder Case: పటాన్‌చెరు పరిధిలో సంచలనం సృష్టించిన క్యాబ్ డ్రైవర్ రాజశేఖర్ హత్య కేసులో ముగ్గురు నిందితులను సైబరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. తమను డ్రాప్ చేయాలంటూ క్యాబ్ ఎక్కిన దుండగులు.. మధ్యలో వెళ్లగానే టవల్‌తో ఊపిరి ఆడకుండా హత్య చేశారు. ముంబైలో బంగారు దుకాణం దోపిడీ కోసమే ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 23, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 04:43 PM IST
Hyderabad Crime: డ్రాప్ చేయాలంటూ కారు ఎక్కి.. క్యాబ్ డ్రైవర్‌ను ఎలా హత్య చేశారంటే..?
Image Credit: Patancheru Cab Driver Murder Case

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Hyderabad Crime: డ్రాప్ చేయాలంటూ కారు ఎక్కి.. క్యాబ్ డ్రైవర్‌ను ఎలా హత్య చేశారంటే..?
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