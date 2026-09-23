Patancheru Cab Driver Murder Case: పటాన్చెరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ నెల 11న జరిగిన క్యాబ్ డ్రైవర్ రాజశేఖర్ హత్య కేసును సైబరాబాద్ పోలీసులు ఛేదించారు. ప్రయాణికుల ముసుగులో క్యాబ్ ఎక్కి డ్రైవర్ను దారుణంగా హతమార్చిన అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలోని ముగ్గురు సభ్యులను అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో ఇద్దరి కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేశారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా.. రాజశేఖర్ అనే వ్యక్తి ‘మెడాలియా’ అనే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి క్యాబ్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఈ నెల 11న తెల్లవారుజామున కంపెనీ ఉద్యోగులను డ్రాప్ చేసిన అనంతరం దాదాపు 4 గంటల సమయంలో సికింద్రాబాద్ టాస్క్ఫోర్స్ కార్యాలయం సమీపంలో కారును ఆపి ఉంచాడు. ఆ సమయంలో ఐదుగురు వ్యక్తులు అక్కడికి వచ్చి.. తమను డ్రాప్ చేయాలని కోరడంతో రాజశేఖర్ వారిని కారులో ఎక్కించుకున్నాడు.
అయితే కొంతదూరం ప్రయాణించిన తర్వాత వారిలో ఒకరు టాయిలెట్ కోసం కారు ఆపాలని డ్రైవర్కు చెప్పాడు. కారు ఆగగానే.. ప్లాన్ ప్రకారం మిగిలిన వ్యక్తులు రాజశేఖర్ మెడకు టవల్ బిగించి ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేశారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని రుద్రారం సమీపంలో పడేసి.. కారుతో పరారయ్యారు. అయితే మార్గమధ్యలో కోహీర్ వద్ద కారులో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో వాహనాన్ని అక్కడే వదిలేసి దుండగులు పారిపోయారు.
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాల సాయంతో దర్యాప్తు చేపట్టి ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్ట్ అయిన వారిని రాహుల్, సూరజ్ శశికాంత్, రాజు రామచంద్రగా గుర్తించారు. నిందితుల్లో నలుగురు మహారాష్ట్రకు చెందినవారు కాగా.. ఒకరు ఢిల్లీకి చెందిన వ్యక్తి. వీరిలో ముగ్గురు క్యాటరింగ్ పనులు, మిగిలిన ఇద్దరు ఇతర పనులు చేస్తుంటారు. క్లినికల్ ట్రయల్స్ కోసం నగరానికి వచ్చిన సమయంలో వీరికి పరిచయం ఏర్పడింది. రాత్రంతా కలిసి కూర్చుని దోపిడీకి పథకం రచించారు. హైదరాబాద్లో కారును చోరీ చేసి.. ఆ వాహనంలో ముంబై వెళ్లి అక్కడ ఓ బంగారు దుకాణాన్ని దోచుకోవాలని వీరు ముందస్తు వ్యూహం పన్నినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది.
ఇలాంటి ఘటనల నేపథ్యంలో క్యాబ్ డ్రైవర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు. క్యాబ్లలో తప్పనిసరిగా ఇంటీరియర్ కెమెరాలను అమర్చుకోవాలని, గుర్తుతెలియని ప్రయాణికులను ఎక్కించుకునే సమయంలో వారి వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని చెప్పారు. పరారీలో ఉన్న మిగిలిన ఇద్దరు నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలతో గాలిస్తున్నట్లు తెలిపారు.