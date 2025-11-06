Mobile Technician Died With Drug Overdose In Rajendranagar: పాతబస్తీలోని కాలాపత్తర్కు చెందిన అహ్మద్ అలీ (28) అనే యువకుడు.. కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ఓ యువతి.. రాజేంద్రనగర్ శివరాంపల్లిలోని కెన్ వరత్ అపార్ట్మెంట్లో లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటున్నారు. మొబైల్ టెక్నీషియన్గా పనిచేస్తున్న అహ్మద్ ప్రియురాలితో కలిసి.. రాత్రి డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసి రూమ్లో ఫుల్లుగా సేవించి.. ఆ మత్తులో మునిగిపోయారు.
అయితే డ్రగ్స్ ఓవర్ డోస్ కావడంతో అహ్మద్ మృతి చెందాడు. యువతి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది. దీంతో ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక రూమ్లో నలుగురు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కర్నూల్కు చెందిన యువతితో పాటు కోల్కతాకు చెందిన మరో యువతి.. అలాగే అహ్మద్తో పాటు అతని స్నేహితుడు ఉంటున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
అహ్మద్కి డ్రగ్స్ ఓవర్ డోస్ కావడంతో రక్త స్రావం అయ్యింది. భయపడిన స్నేహితుడు అంబులెన్స్కి కాల్ చేశాడు. 108 సిబ్బంది ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పోలీసులను చూసి కోల్కతాకు చెందిన యువతి పారిపోయేందుకు యత్నించగా.. వెంబడించి పట్టుకున్నారు.
ఇక ఆ డ్రగ్స్ను వారు హైదరాబాద్లోని నిలోఫర్ కేఫ్ వద్ద కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. డ్రగ్స్ టెస్ట్లో ముగ్గురికీ పాజిటివ్ వచ్చింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
