Hyderabad Ebola Scare 3 Passengers Isolated: ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఎబోలా వైరస్ విషయంలో హైదరాబాద్లో అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. ఎబోలా లక్షణాలు కనిపించిన ముగ్గురిని ప్రస్తుతం గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఐసోలేషన్ వార్డులో ఉంచి చికిత్స చేస్తున్నారు. వీరంతా ఒకే విమానంలో ప్రయాణించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వారి రక్త నమూనాలను పరీక్షల కోసం పంపగా, విమానంలోని ఇతర ప్రయాణికుల ఆరోగ్య స్థితిని కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే, దీని గురించి పెద్దగా భయపడాల్సిన పనిలేదని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేశారు.
విమానాశ్రయంలో అదుపులోకి వచ్చిన ఆ వ్యక్తి సుడాన్ దేశానికి చెందినవాడని తేలింది. అతడిని మొదట గాంధీ ఆసుపత్రిలోని కోరెంటైన్ వార్డులో చేర్పించారు. విమానాశ్రయం నుండి బయటకు వచ్చే సమయంలో తనిఖీలు చేయగా, అతనికి శరీర ఉష్ణోగ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. తీవ్రమైన జ్వరం లేదా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందేమో తెలుసుకోవడానికి ఆరోగ్య అధికారులు సిసిఎంబి (CCMB) కి నమూనాలను పంపారు. ప్రస్తుతానికి అతని ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉన్నప్పటికీ, ముందస్తు జాగ్రత్తగా వైద్యులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
సమగ్ర వైద్య చరిత్ర..
సమగ్ర వైద్య చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి స్థానిక వైద్యులు నిపుణుల సలహాలను కూడా తీసుకుంటున్నారు. మిగిలిన ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ఉన్నప్పటికీ, అనుమానాస్పద లక్షణాలు కనిపించగానే వెంటనే ఆ వ్యక్తిని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికుల జ్వరాన్ని గుర్తించేందుకు థర్మల్ స్క్రీనింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రక్రియలో ఉగాండా మరియు దక్షిణ సుడాన్ నుండి వచ్చిన ఒక వ్యక్తికి 100 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉండటంతో, అతన్ని వెంటనే గాంధీ ఆసుపత్రికి పంపారు. ఆఫ్రికా దేశాల నుండి వచ్చే ప్రయాణికుల కోసం అధికారులు ప్రత్యేక నిబంధనలు మరియు సలహాలను జారీ చేశారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల నుండి వచ్చే వారిని నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ఇటీవల 58 మంది ప్రయాణికులను పరీక్షించినా ఎటువంటి లక్షణాలు బయటపడలేదు.
గాంధీ ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు…
ఎబోలా అనుమానితుల కోసం గాంధీ ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక ఐసోలేషన్, క్వారంటైన్ సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరికైనా లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వారిని ఇక్కడికి తరలించి, వైద్య బృందం పర్యవేక్షణలో చికిత్స అందిస్తారు. డాక్టర్ వంశీకృష్ణను ఇక్కడ నోడల్ అధికారిగా నియమించారు. అనుమానితుల నుండి రక్త, మూత్ర నమూనాలను సేకరించడమే కాకుండా, వైద్య బృందాలకు ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతానికి ప్రాథమిక పరీక్షలు హైదరాబాద్లోని సెంటర్ ఫర్ సెల్ల్యులార్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ (CCMB) నిర్వహిస్తోంది. ఒకవేళ ఫలితాలు అనుమానాస్పదంగా ఉంటే, నమూనాలను పూణేలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపుతున్నారు. అధికారులు అనుమానితుల ప్రయాణ చరిత్రను సేకరిస్తూ, వారితో మాట్లాడటానికి అనువాదకులను కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఎబోలా వ్యాధిన బారిన పడిన వ్యక్తి లక్షణాలు..
ఎబోలా లక్షణాలు అధిక ఉష్ణోగ్రత ఉంటాయి 100 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా దాటిపోతున్నాయి.. ప్రస్తుతం సుడాన్ దేశస్థుడికి కూడా 100 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైన తర్వాతే అతని గుర్తించారు. గాంధీలో చేరినప్పటి నుంచి రోగికి ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించలేదు అని అధికారులు తెలిపారు..
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