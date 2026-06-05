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Hyderabad: ఎబోలా కలకలం.. ఒకే ఫ్లైట్‌లో వచ్చిన ముగ్గురిలో లక్షణాలు, గాంధీకి తరలింపు, హెల్త్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ అలెర్ట్‌!

Hyderabad Ebola Scare 3 Passengers Isolated: హైదరాబాద్‌లో ఎబోలా అనుమానాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఒకే విమానంలో ప్రయాణించిన ముగ్గురు వ్యక్తులకు ఎబోలా లక్షణాలు కనిపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. వారిని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిన్న ఒక వ్యక్తిని విమానాశ్రయం నుంచే నేరుగా గాంధీకి పంపగా, ఈరోజు జూబ్లీహిల్స్ అపోలో ఆసుపత్రిలో ఉన్న ఇద్దరిని కూడా చికిత్స కోసం అక్కడికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారిని ఐసోలేషన్‌లో ఉంచి వైద్యం అందిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 05, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:46 AM IST
Hyderabad: ఎబోలా కలకలం.. ఒకే ఫ్లైట్‌లో వచ్చిన ముగ్గురిలో లక్షణాలు, గాంధీకి తరలింపు, హెల్త్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ అలెర్ట్‌!
Image Credit: Hyderabad Ebola Scare 3 Passengers Isolated:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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