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Chepa Mandu: చేప ప్రసాదం కోసం హైదరాబాద్ వస్తున్నారా? ఈ 124 స్పెషల్ బస్సుల రూట్ మ్యాప్ మీ కోసమే!

Hyderabad Fish Prasadam 124 Special Buses: హైదరాబాద్‌లో చేపమందు ప్రసాదం పంపిణీకి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. రేపు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ వేదికగా బత్తిన ఫ్యామిలీ చేపమందు ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేయనుంది. జూన్ 8, 9 రెండు రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (TGSRTC) కూడా హైదరాబాద్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 124 ప్రత్యేక బస్సులను నడపాలని నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 07, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:09 AM IST
Chepa Mandu: చేప ప్రసాదం కోసం హైదరాబాద్ వస్తున్నారా? ఈ 124 స్పెషల్ బస్సుల రూట్ మ్యాప్ మీ కోసమే!
Image Credit: Hyderabad Fish Prasadam 124 Special Buses:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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