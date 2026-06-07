/Chepa Mandu: చేప ప్రసాదం కోసం హైదరాబాద్ వస్తున్నారా? ఈ 124 స్పెషల్ బస్సుల రూట్ మ్యాప్ మీ కోసమే!

Hyderabad Fish Prasadam 124 Special Buses: మృగశిర కార్తె సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ప్రత్యేకంగా ఈ చేపమందు పంపిణీ జరుగుతుంది. జూన్ 8 నుండి రెండు రోజుల పాటు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో ఉబ్బసం రోగుల కోసం బత్తిన కుటుంబం ఈ ప్రసాదాన్ని అందజేస్తారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఆర్టీసీ 124 ప్రత్యేక బస్సులను అందుబాటులోకి తెస్తోంది. ఈ బస్సులపై గమ్యస్థానాల పేర్లు తెలుగు, ఉర్దూ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో స్పష్టంగా ఉండేలా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ 124 బస్సులలో 44 బస్సులు సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్లు, MGBS, జూబ్లీ బస్ స్టేషన్, ECIL క్రాస్ రోడ్, శంషాబాద్, రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వంటి ప్రధాన ప్రాంతాల నుండి నేరుగా ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్కు చేరుకుంటాయి.
మరో 80 బస్సులు దిల్షుక్ నగర్, NGO's కాలనీ, ఉప్పల్, చార్మినార్, గోల్కొండ, రాంనగర్, రాజేంద్రనగర్, రిసాల బజార్, పటాన్ చెరు, జీడిమెట్ల, కేపీహెచ్బీ, గచ్చిబౌలి వంటి ప్రాంతాల నుండి నేరుగా నాంపల్లికి వస్తాయి. ప్రయాణీకుల సంఖ్య పెరిగితే మరిన్ని బస్సులను పెంచే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ట్రాఫిక్ సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. దిల్షుక్ నగర్, అఫ్జల్ గంజ్ వైపు నుంచి వచ్చే బస్సులను గాంధీభవన్ వద్ద దిగి, అక్కడి నుండి పబ్లిక్ గార్డెన్స్ వరకు నడక ద్వారా వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కూడా గాంధీభవన్ నుండి వయా గృహకల్ప సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఏవైనా సందేహాలు లేదా సహాయం కోసం సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్లు, MGBS, JBS, ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో ప్రత్యేక రిసెప్షన్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రైల్వే స్టేషన్లలో కమ్యూనికేషన్ కేంద్రాలు, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయని TGSRTC వెల్లడించింది.
ప్రతి సంవత్సరం బత్తిన కుటుంబం వారు నాంపల్లిలో ఈ చేపమందును పంపిణీ చేస్తారు. కేవలం తెలంగాణ నుండే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా ఆస్తమా రోగులు అధిక సంఖ్యలో ఇక్కడికి వస్తుంటారు. వర్షాకాలం ప్రారంభాన్ని సూచించే మృగశిర కార్తె రోజున ఈ సాంప్రదాయ కార్యక్రమం జరుగుతుంది.
ఈ చేప మందు ప్రసాదంలో ముఖ్యంగా బతికి ఉండే చిన్న ముర్రేల్ చేపలకు మూలికలతో కలిపి శ్వాసకోస సమస్యలు ఉన్నవారితో మింగిస్తారు. భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, నిరంతర సీసీటీవీ పర్యవేక్షణతో భద్రతను కల్పిస్తున్నారు. చేపలు తినలేని శాఖాహారులు దీనికి బదులుగా ఇంగువ, బెల్లం ఔషధాన్ని తీసుకుంటారు. ఈ చేప ప్రసాదాన్ని వరుసగా మూడు ఏళ్ల పాటు తీసుకోవాలని, అలాగే 45 రోజుల పాటు కఠినమైన ఆహార నియమాలను పాటించాలని సూచిస్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.