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మీరు మాములోళ్లు కాదు రా.. స్పీడ్ పోస్ట్ నుంచి గంజాయి సరఫరా.. ఏడాదికి రూ.2 కోట్లు..!

Ganja Smuggling In Hyderabad: దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున గంజాయి సరఫరా చేస్తున్న ముఠాను హైదరాబాద్ నార్కొటిక్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ పట్టుకుంది. జార్ఖండ్ కేంద్రంగా సాగుతున్న భారీ నెట్‌వర్క్‌ను ఛేదించి.. ప్రధాన నిందితుడి అరెస్ట్ చేశారు. మిగిలిన నిందితులు పరారీలో ఉండగా.. గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 02, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:40 PM IST
మీరు మాములోళ్లు కాదు రా.. స్పీడ్ పోస్ట్ నుంచి గంజాయి సరఫరా.. ఏడాదికి రూ.2 కోట్లు..!
Image Credit: Ganja Smuggling In HyderabadSource: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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