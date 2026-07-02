/మీరు మాములోళ్లు కాదు రా.. స్పీడ్ పోస్ట్ నుంచి గంజాయి సరఫరా.. ఏడాదికి రూ.2 కోట్లు..!

Ganja Smuggling In Hyderabad: పోస్టల్, కొరియర్ సేవల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా నిషేధిత గంజాయి విక్రయిస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠా గుట్టును హైదరాబాద్ నార్కొటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ (హెచ్-న్యూ) రట్టు చేసింది. జార్ఖండ్ కేంద్రంగా ఈ అక్రమ రవాణా నెట్వర్క్ను సాగిస్తోన్న సూత్రధారుడిని అరెస్ట్ చేసింది. జార్ఖండ్కు చెందిన సత్యం మిశ్రాను అరెస్ట్ చేయగా.. శుభమ్ మిశ్రా అలియాస్ శుభమ్ దాదా అలియాస్ భయ్యా, రాహుల్ ఝా అలియాస్ ఛోటే మిశ్రా, సచిన్ మిశ్రా, సంతోష్ పండిట్ పరారీలో ఉన్నారు. పోలీసులు తెలిపిన వివవరాల ప్రకారం..
అన్నతో కలిసి దందా..
జార్ఖండ్ రాష్ట్రానికి చెందిన సత్యం మిశ్రా ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఇంటర్మీడియట్ చదువును మధ్యలోనే ఆపేశాడు. జీవనోపాధి కోసం మొదట్లో పెయింటర్గా, ఆ తర్వాత లారీ డ్రైవర్గా మారాడు. లారీలలో వివిధ రాష్ట్రాలకు సరుకులను చేరవేసే క్రమంలో అతడు తరచుగా ముంబయి నగరానికి వెళ్లేవాడు. ఈ నేపథ్యంలో 2018లో గంజాయికి బానిసైన సత్యం మిశ్రాకు డ్రగ్స్ వాడేవారితో పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో తన అన్న శుభమ్ మిశ్రాతో కలిసి ఈ దందా ప్రారంభించాడు. బంధువు సచిన్ మిశ్రా, రాహుల్ ఝా, సంతోష్ పండిట్లతో కలిసి ఒక ముఠాగా ఏర్పడి అక్రమ గంజాయి వ్యాపారంలోకి దిగాడు.
పోస్టల్, ప్రైవేటు కొరియర్ల ద్వారా డెలివరీ
జార్ఖండ్ లోని తమ స్వగ్రామంలో వారు గంజాయిని పండించడంతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి గంజాయిని సేకరించే ఈ ముఠా.. దానిని హైదరాబాద్, ముంబయి, చెన్నై, కేరళ, రాజస్థాన్, జార్ఖండ్, ఢిల్లీ, బెంగళూరు సహా దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 21 రాష్ట్రాల్లో కస్టమర్లకు విక్రయించేది. ఇందుకోసం జార్ఖండ్లోని ఇస్రీ బజార్, ఫుస్రో బజార్ పోస్ట్ ఆఫీసులు ద్వారా పార్శిళ్లను పంపేవారు. స్పీడ్ పోస్ట్ బుకింగ్ సమయంలో పార్శిల్ లో మెడిసిన్ ఉందంటూ పోస్టల్ అధికారులకు చెప్పేవారు. సత్యం మిశ్రా, అతని సోదరుడు శుభమ్ మిశ్రాలు గంజాయి పార్సెల్స్ సిద్ధం చేయగా, పరారీలో ఉన్న రాహుల్ ఝా వాటిని పోస్ట్ ఆఫీసులలో బుక్ చేసే బాధ్యతలు చూసేవాడు. అవసరమైన సమయాల్లో సత్యం, శుభమ్లు కూడా స్వయంగా బుకింగ్ చేసేవారు. వాట్సాప్, ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా ఆర్డర్లు స్వీకరించి, డెలివరీ వివరాలు, చెల్లింపులను సమన్వయం చేసుకునేవారు.
ఏడాదికి రూ. 2 కోట్ల అక్రమ సంపాదన
ఈ అంతర్రాష్ట్ర ముఠా దేశవ్యాప్తంగా రోజుకు సగటున 80 నుంచి 100 ఆర్డర్లను పూర్తి చేసేది. ఇందులో రోజుకు 8 నుంచి 10 పార్సిళ్లను స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా పంపేవారని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ప్రతి పార్సిల్లో సాధారణంగా 50 గ్రాముల నుంచి 250 గ్రాముల వరకు గంజాయిని ప్యాక్ చేసి, కస్టమర్ల నుంచి ఆర్డర్ పరిమాణాన్ని బట్టి రూ. 1,500 నుంచి రూ. 8,000 వరకు వసూలు చేసేవారు. ఈ పద్ధతిలో రోజుకు సుమారు రూ. ఒక లక్షకు పైగా, నెలకు దాదాపు రూ. 30 నుంచి 35 లక్షలు ఆర్జిస్తూ.. ఏడాదికి సుమారు రూ. 4 నుంచి 5 కోట్ల రూపాయల భారీ టర్నోవర్తో ఈ అక్రమ దందా సాగించినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. తపాలా సేవల ద్వారా పంపడమే కాకుండా, ముంబై నగరంలో కూడా వీరు భారీ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ముంబైలో వీరికి 1000 మందికి పైగా రెగ్యులర్ కస్టమర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. నిందితుడు శుభమ్ మిశ్రా స్వయంగా జార్ఖండ్ నుంచి రైళ్ల ద్వారా భారీ మొత్తంలో గంజాయిని ముంబైకి తరలించేవాడని, అక్కడ సచిన్ మిశ్రా, సంతోష్ పండిత్ అనే సహచరుల ఇళ్లలో ఈ గంజాయిని రహస్యంగా నిల్వ చేసేవారని పోలీసులు తెలిపారు.
జార్ఖండ్లోనే ఉంటూ వాట్సాప్ ద్వారా ముంబైలోని ఖాతాదారులను సత్యం, శుభమ్ పర్యవేక్షించేవారు. పోలీసుల కళ్లుగప్పేందుకు వీరు 'మ్యాంగో (Mango), స్టిక్ (Stick), ఫ్లవర్ (Flower)' (ఉదాహరణకు: 1 మ్యాంగో, 3 మ్యాంగో, 10 మ్యాంగో) వంటి కోడ్ పదాలను వివిధ పరిమాణాల గంజాయిని సూచించడానికి ఉపయోగించేవారు. వివిధ యూపీఐ (UPI) ఖాతాల ద్వారా ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ ఖరారైన వెంటనే ఆ వివరాలను ముంబైలోని తమ సహచరులకు పంపేవారు. ముంబైలోని అనుచరులు ఆ గంజాయిని చిన్న చిన్న ప్యాకెట్లుగా మార్చి, పోలీసులకు ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా లోకల్ ట్రైన్లు, ఆటో రిక్షాల వంటి ప్రజా రవాణా వ్యవస్థల ద్వారా కస్టమర్లకు చేరవేసేవారు.
ఇస్రీ బజార్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా హైదరాబాద్కు చెందిన ఒకరికి ఈ ముఠా గంజాయి పార్సెల్ పంపింది. ఈ సమాచారం అందుకున్న హెచ్-న్యూ పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించడంతో ఈ సప్లై లింక్ బయటపడింది. అలాగే ఫుస్రో బజార్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుండి మరో కస్టమర్కు కూడా గంజాయి పార్సెల్ పంపింది. వీరిద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని తెలియగానే నిందితులు పోలీసులకు దొరకకుండా తమ గుర్తింపును మార్చుకుని పరారయ్యే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ ఘటనలపై గుడిమల్కాపూర్, ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లలో వేర్వుగా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ కేసుల్లో గంజాయిని బుక్ చేసుకున్న హైదరాబాద్కు చెందిన సుశాంత్ వ్యాస్, లడ్డు అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసి, వారి నుంచి రెండు కిలోల గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
గంజాయి విక్రయాల ద్వారా వచ్చే సొమ్మును చేరవేసేందుకు, పోలీసుల దర్యాప్తును పక్కదారి పట్టించేందుకు సత్యం మిశ్రా వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలను, ఫోన్ యాప్ ద్వారా పలు యూపీఐ ఐడీలను ఉపయోగించాడు. తన తల్లి పేరు మీద ఉన్న జార్ఖండ్ గ్రామీణ బ్యాంక్ ఖాతా ద్వారా యూపీఐతో నిధుల మూలాలను దాచేందుకు మనీ లాండరింగ్కు పాల్పడ్డాడు.
ఈ కేసుల దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. గంజాయి అక్రమ రవాణాకు ఇండియా పోస్ట్ ను ఉపయోగించారు. స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా పార్శిళ్లను పంపించేశారు. అవన్నీ రైళ్లలో, విమానాల్లో వివిధ రాష్ట్రాలకు వెళ్లేవి. హైదరాబాద్ కు కూడా పార్శిళ్లు విమానాల ద్వారా వచ్చినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. రైళ్లలో కానీ, విమానాల్లో పార్శిళ్లకు ఎలాంటి స్కానింగ్ జరగలేదని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి ఘటనల గురించి సంబంధింత శాఖల ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ నిర్ణయించింది.
అక్రమంగా సంపాదించిన సొమ్మును నిందితులు వారి పాత్రల ఆధారంగా పంచుకునేవారు. ఆ డబ్బుతో భారీగా బంగారు ఆభరణాలు, విలాసవంతమైన వాహనాలు కొనుగోలు చేశారు. అరెస్ట్ అయిన సత్యం మిశ్రాను రిమాండ్కు తరలించగా, పరారీలో ఉన్న మిగిలిన నలుగురు నిందితుల కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది.
కొరియర్ సర్వీసుల ద్వారా గంజాయి రవాణా అవుతున్న వ్యవహారం వెలుగుచూడటంతో.. హైదరాబాద్ నగర పోలీసు యంత్రాంగం కొరియర్ ఏజెన్సీలపై నిఘా తీవ్రం చేస్తోంది. నగరవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని కొరియర్ ఏజెన్సీలు తాము బుక్ చేసే, డెలివరీ చేసే ప్రతి పార్సిల్ను విధిగా స్కాన్ చేయాలని చేస్తోంది. కొరియర్ల ద్వారా సాగుతున్న ఈ మత్తు దందాపై ప్రజలు కూడా పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలని, తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేని లేదా తాము ఆర్డర్ చేయని అపరిచిత పార్సిళ్లు తమ చిరునామాకు వస్తే అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని, అనుమానం వస్తే వెంటనే డయల్ 100కి, హెచ్-న్యూ నంబర్ 8712661601 ఫోన్ చేసి తెలియజేయాలని కోరుతోంది. పోలీసుల దృష్టికి తీసుకురావాలని కోరుతోంది.
డ్రగ్స్ మహమ్మారిని నిర్మూలించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత నిబద్ధతతో ఉంది. యువత ఇటువంటి వ్యసనాలకు బానిస కాకుండా కాపాడేందుకు తల్లిదండ్రులు కూడా నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటూ, తమ పిల్లల ప్రవర్తనను గమనిస్తూ ఉండాలని హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ సూచిస్తోంది. ఈ అంతర్రాష్ట్ర ముఠా నెట్ వర్క్ చేధనలో 22 మంది పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. హెచ్-న్యూ డీసీపీ శ్రీ గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్, ఐపీఎస్ మార్గదర్శకత్వంలో.. ముఖ్యంగా ఇన్స్పెక్టర్లు బాలస్వామి, నాగార్జున, ఎస్సై మనోజ్ కుమార్, ఏఎస్సైలు చక్రపాణి, సుబ్బారావు, హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఉమాశంకర్ తో పాటు కానిస్టేబుళ్లు కీలకపాత్ర పోషించారు. వారందరినీ హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ వీసీ సజ్జనర్, ఐపీఎస్ గారు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.