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అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకండి... హైదరాబాద్‌తో పాటు ఈ జిల్లాలకు వెదర్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆరెంజ్ అలర్ట్!

హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. శివారు ప్రాంతాల్లో కూడా వర్ష బీభత్సం వల్ల రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. వర్షం కారణంగా వాహనాల రాకపోకలకు సిబ్బంది తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎల్బీనగర్, మలక్ పేట్, నాంపల్లి, లక్డికాపూల్, పంజాగుట్ట వంటి ప్రాంతాల్లో మోకాళ్ల లోతు నీరు చేరింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 14, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:43 AM IST
అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకండి... హైదరాబాద్‌తో పాటు ఈ జిల్లాలకు వెదర్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆరెంజ్ అలర్ట్!
Image Credit: Hyderabad Heavy Rainfall Alert Downpour: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకండి... హైదరాబాద్‌తో పాటు ఈ జిల్లాలకు వెదర్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆరెంజ్ అలర్ట్!
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