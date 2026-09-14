Hyderabad Heavy Rainfall Alert Downpour: హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. సికింద్రాబాద్, ఆల్వాల్, బాలానగర్, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, అమీర్పేట్, జూబ్లీహిల్స్, బేగంపేట్ ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం పడుతోంది. నిన్న ఉదయం కూడా ఇలాగే వర్షం నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. ఈరోజు వర్షం మరింత తీవ్రత సంత ఉంది. సెంట్రల్ హైదరాబాద్లోని కొన్ని చోట్ల వర్షపాతం 70 మిల్లీమీటర్లు కూడా దాటిందని తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వర్షం ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో బయటకు రాకపోవడమే మంచిదని సూచించారు.
ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షంతో హైదరాబాద్తో పాటు శివారు ప్రాంతాలు కూడా జలమయమయ్యాయి. సుమారు అరగంట పాటు కురిసిన వర్షంతో రోడ్లన్నీ నీట మునిగాయి. ఎల్బీనగర్, మలక్ పేట్, నాంపల్లి, లక్డికాపూల్, పంజాగుట్ట వంటి ప్రాంతాల్లో మోకాళ్ల లోతు నీరు ఉండటంతో బైకర్లు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఉదయాన్నే పనులకు వెళ్లేవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మున్సిపల్ సిబ్బంది కూడా వర్షంలోనే నీటిని తరలించే పనులు చేపట్టారు.
DANGEROUS DOWNPOURS ACROSS HYDERABAD CITY - WARNING 3 - 5.20 AM ⚠️
SEVERE DOWNPOURS and POWERFUL THUNDERSTORMS are happening in ENTIRE HYDERABAD CITY now. This is expected to continue till 6 or 6.15 AM later reduce to MODERATE RAINS.
Rainfall at few places can cross 60-70mm…
— Telangana Weatherman (@balaji25_t) September 13, 2026
హైదరాబాద్లో ఈరోజు తెల్లవారుజామున 5:20 గంటల నుండి వర్షం తీవ్రంగా ఉంది. ఉదయం 6:00 నుండి 6:15 గంటల మధ్య వర్షపాతం మరింత పెరిగింది. వర్ష తీవ్రత క్రమంగా తగ్గి, తేలికపాటి వర్షాలుగా మారవచ్చని వాతావరణ శాఖ సూచించింది, అయినప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ మధ్య, ఉత్తర ప్రాంతాల్లో 60 నుండి 70 మిల్లీమీటర్ల వరకు వర్షం నమోదైంది. దీనివల్ల లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోవడం, రహదారులపై వరద నీరు ప్రవహించడం వల్ల ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలుగుతుంది. వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు, నిర్మాణంలో ఉన్న భవనాలకు సమీపంలో ఉండకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకూడదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు..
తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో కూడా ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మెదక్, సిద్దిపేట, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన ఉరుములు నమోదయ్యాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ వర్ష ప్రభావం మరికొన్ని జిల్లాలకు కూడా విస్తరించింది. రాబోయే మూడు గంటల్లో యాదాద్రి భువనగిరి, జనగామ, హనుమకొండ, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఉదయం 9 గంటల సమయానికి మంచిర్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు విస్తరిస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ముఖ్యంగా ఉరుములు, పిడుగులు సంభవించే సమయంలో ప్రజలు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలని హెచ్చరించింది.
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