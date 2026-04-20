Instagram Trap In Jubilee Hills: డబ్బున్న మైనర్ అమ్మాయిలే టార్గెట్గా.. ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా అమ్మాయిలను ట్రాప్ చేస్తున్న ముఠా గుట్టును పోలీసులు రట్టు చేశారు. సంపన్నుల పిల్లల ఫోటోలు, వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్ చేసి లక్షల రూపాయల డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పటికే పలువురిని మోసం చేసిన ఈ ముఠా గుట్టును రట్టు చేశారు హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు.
ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా డబ్బున్న మైనర్ అమ్మాయిలను ట్రాప్ చేస్తున్న ముఠా గుట్టు రట్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ గ్యాంగ్ విదేశాల్లో ఉన్న తల్లిదండ్రుల పిల్లలను టార్గెట్గా చేసుకుంది. ప్రముఖ స్కూళ్లలో చదువుతున్న విద్యార్థినులపై ప్రత్యేక నిఘా పెడతారు. పబ్బుల్లో తిరిగినట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులతో మోసం చేస్తారు. హైదరాబాద్ పబ్బుల్లో తిరుగుతూ మైనర్లను ట్రాప్ చేస్తోంది ముఠా. పారిశ్రామికవేత్తల పిల్లలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న నిందితులు.. మైనర్లతో వీడియోలు, ఫోటోలు తీసి బ్లాక్మెయిల్ కు దిగుతారు. వీడియోలు అడ్డం పెట్టుకుని లక్షల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారని పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఇదే క్రమంలో ఓ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కూతురిని ట్రాప్ చేసి డబ్బులు గుంజిందీ ముఠా. ఇంటి పని వాళ్ల ద్వారా మైనర్ అమ్మాయిల కదలికలపై ఈ గ్యాంగ్ నిఘా పెడుతుందని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రముఖ స్కూల్ విద్యార్థినిని ట్రాప్ చేసి డబ్బులు దోపిడీ చేసినట్లు గుర్తించారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ కేంద్రంగానే ఈ గ్యాంగ్ మోసాలకు పాల్పడింది. కీలక నిందితుడు అర్జున్ను జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. షీ టీమ్స్ చర్యలతో ఈ కంత్రీ గ్యాంగ్ కార్యకలాపాలు బయటపడినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఈ ముఠాలోని మరి కొంతమందిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు చెప్పారు. త్వరలోనే మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశం ఉందని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
Also Read: Rythu Bharosa: నేడు అకౌంట్లోకి రెండో విడత ‘రైతు భరోసా’ నిధులు.. మీ ఖాతాలో డబ్బులు జమకాకుంటే వెంటనే ఇలా చేయండి!
Also Read: Viral News: వింత ఘటన.. పంది కడుపున జన్మించిన ఏనుగు పిల్ల.. ఫోటో వైరల్!
