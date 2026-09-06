Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /జూబ్లీహిల్స్‌లో అర్ధరాత్రి హైడ్రామా.. పబ్‌లో 150 మంది యువకుల మధ్య ఫైటింగ్‌!

జూబ్లీహిల్స్‌లో అర్ధరాత్రి హైడ్రామా.. పబ్‌లో 150 మంది యువకుల మధ్య ఫైటింగ్‌!

Jubilee Hills Pub Clash: జూబ్లీహిల్స్‌ లోని అర్ధరాత్రి వేళ ఒక ఊహించని ఘటన చోటుచేసుకుంది.. వీకెండ్ పార్టీలో భాగంగా ఓ పబ్బులో 150 మంది యువకులు రెండు వర్గాలుగా చీలిపోయి ఒకరికొకరు దాడి చేసుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా పబ్బుకు సంబంధించిన కొన్ని వస్తువులతో పాటు అద్దాలు ధ్వంసం అయినట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 06, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:25 PM IST
జూబ్లీహిల్స్‌లో అర్ధరాత్రి హైడ్రామా.. పబ్‌లో 150 మంది యువకుల మధ్య ఫైటింగ్‌!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జూబ్లీహిల్స్‌లో అర్ధరాత్రి హైడ్రామా.. పబ్‌లో 150 మంది యువకుల మధ్య ఫైటింగ్‌!
2
3
4
5