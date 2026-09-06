Jubilee Hills Pub Clash: హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో అర్ధరాత్రి వేళ తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.. వీకెండ్ పార్టీలతో కళకళలాడాల్సిన ఒక ప్రముఖ పబ్బు కాస్త రణరంగంగా మారింది.. మద్యం మత్తులో విచక్షణ కోల్పోయిన సుమారు 150 మంది యువకులు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి పరస్పరం దాడులకు దిగడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. అయితే ఇలా రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి గొడవ పడడానికి గల కారణాలేంటి? అసలు అర్ధరాత్రి ఆ పబ్బులో ఏం జరిగింది? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..
తెల్లవారుజామున ఫైటింగ్..
జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలో ఉన్న కారాకారా పబ్బులో అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఈ దారుణమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది.. సాధారణంగా నిర్ణీత సమయానికి పబ్బులు మూసివేయాల్సి ఉంటుంది.. తెల్లవారి జామున రెండు గంటల సమయంలోనూ ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున కార్యకలాపాలు సాగినట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.. ఈ క్రమంలో రెండు వేరువేరు బృందాల మధ్య ఏదో ఒక చిన్న విషయంలో ప్రారంభమైన వాగ్వాదం క్షణాల్లో తీవ్ర రూపానికి దాల్చినట్లు తెలుస్తోంది..
మద్యం మత్తులో రచ్చ..
మద్యం మత్తులో ఉన్న సుమారు 150 మంది యువకులు పబ్ లోనే ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకుని.. సీసాలతో పాటు కుర్చీలతో విరుచుకుపడ్డారు.. ఈ భీకర ఘర్షణలు పబ్బులోని ప్రధాన అద్దాల తలుపులతో పాటు కిటికీలు ఖరీదైన ఫర్నిచర్ కూడా ధ్వంసమైనట్లు తెలుస్తోంది. పబ్బులో ఉన్న ఇతర కస్టమర్లతో పాటు మహిళలు ఘర్షణ చోటు నుంచి పరుగులు తీసినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రముఖ నేత బంధువుపై ఆరోపణలు..
ఈ ఘర్షణ వెనుక రాజకీయ ప్రాబల్యం ఉన్నట్లు కూడా వార్తలు విపరీతంగా వస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఒక కీలక రాజ్యసభ సభ్యుడు సోదరుడి ప్రమేయం ఉన్నట్లు విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అతడి వర్గానికి.. మరో గ్రూపుకు మధ్య పాత కక్షలు లేదా పబ్బులో చోటు చేసుకున్న కొన్ని చిన్న చిన్న అల్లర్ల కారణంగానే ఈ దాడికి కారణమై ఉంటుందని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారట..
రంగంలోకి జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు..
ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు భారీ బందోబస్తుతో ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. పోలీసులను చూసిన పలువురు యువకులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారట.. పబ్బులోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకొని.. ఈ దాడికి పాల్పడిన వారిని గుర్తించే పనిలో పడ్డారట.. అర్ధరాత్రి రెండు గంటల వరకు పబ్ ఎలా నడిచిందనే కోణంలో నిర్వాహకులపై కూడా కేసు నమోదు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికారులు తెలుపుతున్నారు..
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