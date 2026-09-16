/కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులకు బ్రేక్‌ .. సర్కారు పునరాలోచన..

KBR Flyover Underpass Works Cancelled: హైదరాబాద్లోని కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ స్టీల్ బ్రిడ్జి, అండర్పాస్ నిర్మాణ పనులకు సర్కారు బ్రేకు వేసిందా అంటే ఔననే అంటున్నాయి మున్సిపల్ విభాగం అధిపతులు. గత వారం రోజులుగా ఇక్కడ నిర్మాణ పనులు ఆగిపోయాయి. కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ స్టీల్ బ్రిడ్జి, అండర్పాస్ నిర్మాణ పనులకు రీఅలైన్మెంట్ చేసే అవకాశం ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఈ పార్కు చుట్టూ ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న వన్వే ట్రాఫిక్ విధానంతో ట్రాఫిక్ సమస్య కొంతమేరకు పరిష్కారమైందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టు ఎక్కడా ట్రాఫిక్ ఆగకుండా సాఫీగా సాగుతుండడంతో భారీ వ్యయంతో నిర్మించాలనుకున్న స్టీల్ బ్రిడ్జి, అండర్పాస్ ల నిర్మాణంపై ప్రభుత్వం పునరాలోచనలో పడ్డట్టు తెలుస్తోంది.
వన్ వేతో తగ్గిన ట్రాఫిక్..
కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న వన్వే విధానంతో ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గిందని, వన్వే ను మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తే..ప్రతిపాదిత స్టీల్ బ్రిడ్జి, అండర్పాస్ అవసరం ఉంటుందా అనే అంశంపై ట్రాఫిక్ పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో GHMC అధికారులు చర్చలు జరుపుతున్నారు. ప్రతిపాదనను పూర్తిగా విరమించుకోవాలా? లేక మార్పులు చేసి కొనసాగించాలా? అనే అంశంపై చర్చలు సాగుతున్నాయని తెలుస్తోంది.
రూ. 1090 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఏడు ఫ్లై ఓవర్లు.. ఏడు అండర్ పాసులు..
దాదాపు 1,090 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టిన ఏడు ఫ్లైఓవర్లు, ఏడు అండర్పాస్ల నిర్మాణాలను యథాతథంగా కొనసాగించాలా? లేక ఇప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఏమైనా మార్పులు చేయాలా? అనే అంశంపై అధికారులు ఆలోచన చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ మేరకు ట్రాఫిక్ పోలీసులతో పాటు నిపుణులతో GHMC అధికారులు చర్చలు జరుపుతున్నారు. మరోవైపు పార్కు చుట్టూ 453 ఆస్తులను సేకరించాల్సి ఉండటం అధికారులకు అదికూడా సవాలుగా మారింది.
భూసేకరణ సవాల్..
ఇందులో కొందరు ఆస్తుల యజమానులు కోర్టును ఆశ్రయించడంతో భూసేకరణ ప్రక్రియకు ఆటంకాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆస్తుల సేకరణను సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించేలా ప్రతిపాదిత మార్గాన్ని రీఅలైన్మెంట్ చేసే అంశంపై పరిశీలన చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు వ్యయం, ట్రాఫిక్ అవసరాలు, ఆస్తుల సేకరణ, భవిష్యత్లో ట్రాఫిక్ పెరిగే అవకాశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకునే అవకాశాలు లేకపోలేదు.
రీఅలైన్మెంట్ ప్రతిపాదన, ఆస్తుల సేకరణ తగ్గించే అవకాశాలు, వన్వే విధానం వల్ల ట్రాఫిక్పై ఏర్పడిన ప్రభావం తదితర అంశాలపై సమగ్రంగా పరిశీలించిన తర్వాత ఈ నెలాఖరు నాటికి తుది నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయంపై కేబీఆర్ పార్కు పరిసర ప్రాంతాల అభివృద్ధి, ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో తదుపరి కార్యాచరణ ఆధారపడి ఉండనున్నది.
వారం రోజులుగా పనులు బంద్..
కేబీఆర్ పార్కు నిర్మాణాలపై చర్చలు జరుగుతుండటంతో వారం నుంచి పనులు బంద్ చేశారు. ఇప్పటికే ముగ్ధ జంక్షన్ రూట్లో పిల్లర్లు వేయగా, అగ్రసేన్ జంక్షన్ వద్ద అండర్ పాస్ కోసం తవ్వకాలు జరిపారు. అయితే అంతలోనే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ తగ్గిందనే అంశం చర్చకు రావడంతో పనులకు బ్రేక్ వేశారు అధికారులు. స్పష్టత వచ్చిన తర్వాతే పనులు తిరిగి స్టార్ట్ చేసే అవకాశముంది.
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