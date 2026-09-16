Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులకు బ్రేక్‌ .. సర్కారు పునరాలోచన..

కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులకు బ్రేక్‌ .. సర్కారు పునరాలోచన..

hyderabad kbr park Flyover works: హైదరాబాద్‌లో జూబ్లీహిల్స్ పరిసర ప్రాంతాల్లో తిరిగే ప్రజలకు కేబీఆర్ పార్క్ గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ప్రతి నిత్యం వేలాది మంది ఇక్కడ వాకింగ్ కోసం వ్యాయామాల కోసం ఉదయం ఇక్కడ బారులు తీరుతుంటారు. ప్రతి నిత్యం ట్రాఫిక్‌తో ఇక్కడ వాహనదారులకు నరకం కనబడుతుంది. తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ స్టీల్ బ్రిడ్జి, అండర్ పాస్ నిర్మాణ పనులు చేస్తోంది.దీని కోసం వన్ వే అమలు చేస్తోంది. తాజాగా పనుల పై స్టీల్ బ్రడ్జి  నిర్మాణ పనులపై సర్కారు పునరాలోచన చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 16, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:30 PM IST
కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులకు బ్రేక్‌ .. సర్కారు పునరాలోచన..
Image Credit: KBR Flyover Works (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులకు బ్రేక్‌ .. సర్కారు పునరాలోచన..
2
3
4
5