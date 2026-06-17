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Acb raids On Narahari: తండ్రి నుంచి వారసత్వ ఉద్యోగం.. అవినీతి అనకొండ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నరహరి రావు మొదటి జీతం ఎంతో తెలుసా..?

Acb raids on Land and survey dept deputy director narahari: ఏసీబీ ప్రత్యేక  కోర్టులో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నరహరిరావును ఏసీబీ అధికారులు హజరు పర్చారు. కోర్టు 14 రోజుల పాటు రిమాండ్ విధించింది. ఈ క్రమంలో నరహరి అక్రమాస్తుల విచారణలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 17, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:03 PM IST
Acb raids On Narahari: తండ్రి నుంచి వారసత్వ ఉద్యోగం.. అవినీతి అనకొండ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నరహరి రావు మొదటి జీతం ఎంతో తెలుసా..?
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Acb raids On Narahari: తండ్రి నుంచి వారసత్వ ఉద్యోగం.. నరహరి రావు మొదటి జీతం ఎంతంటే.?
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