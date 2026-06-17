/Acb raids On Narahari: తండ్రి నుంచి వారసత్వ ఉద్యోగం.. అవినీతి అనకొండ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నరహరి రావు మొదటి జీతం ఎంతో తెలుసా..?

Hyderabad Land and survey dept deputy director narahari first salary: చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రభుత్వ కొలువు కోసం రాత్రనక, పగలనక లైబ్రరీలు వెంట, రూమ్ లు తీసుకుని మరీ సర్కారు కొలువుల కోసం ప్రిపేర్ అవుతుంటారు. సమాజంలో సర్కారు కొలువు ఉన్నవారికి చాలా గౌరవమిస్తారు. అందుకే చాలా మంది ఎలాగైన, ఎంత కష్టపడైనసరే ఏ చిన్న ఉద్యోగం అయిన సాధించాలని తాప త్రయ పడుతారు . కానీ కొంత మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సాధించి, ఉన్నత స్థాయిలో ఉండి తమ ఉద్యోగానికి మచ్చను తీసుకొచ్చే పనులు చేస్తారు. ప్రభుత్వాల నుంచి లక్షల రూపాయలు జీతాలుగా తీసుకుంటూ లంచాల కోసం అమాయకుల్ని పీక్కుతింటుంటారు.
కొంత మంది ఇలాంటి పనులు చేస్తున్న మొత్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపైన సమాజంలో చెడ్డపేరు వచ్చేలా వీరి ప్రవర్తన ఉంటుంది. ఇటీవల ఏసీబీ అధికారులకు వరుసగా అవినీతి అధికారులు లంచాలు తీసుకుంటూ అడ్డంగా దొరికిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని నెలల క్రితం ఆర్ అండ్ బీ శాఖ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ (ఈఎన్సీ) మోహన్ నాయక్ లంచం తీసుకుంటు అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. దాదాపు 100 కోట్ల అక్రమాస్తులున్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ ఘటన మరువక ముందే హైదరాబాద్ కు చెందిన మరో ఉన్నతాధికారి లంచం తీసుకుంటూ అడ్డంగా బుక్కైయ్యాడు. ఆయన ఉద్యోగంలో చేరినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పలు కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
తెలంగాణ సర్వే , సెటిల్మెంట్, ల్యాండ్ రికార్డుల శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నరహరి రావు అవినీతి చిట్టాను ఏసీబీ అధికారులు ఒక్కొక్కటిగా విప్పుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన 1987 లో తన తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన చైన్ మెన్ ఉద్యోగంతో తన ప్రస్థానం మొదలుపెట్టినట్లు గుర్తించారు. నరహరి రావు మొదటి సంపాదన రూ.700 అని అధికారులు వెల్లడించారు. రూ. 700 జీతం నుంచి రూ. 200 కోట్లకు పైగా అవినీతి సామ్రాజ్యంను నిర్మించడంపై ఏసీబీ అధికారులే నిర్ఘాంత పోతున్నారు. తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన ఉద్యోగం నుంచి వివిధ హోదాల్లో నేడు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ వరకు ఎదిగాడని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
డిపార్ట్ మెంట్ ఎగ్జామ్ సమయంలో ఆర్ఐల నుంచి భారీగా లంచాలు..
నరహరిరావు ముఖ్యంగా 2020 నుంచి 2024 వరకు రెవెన్యూ శాఖకు చెందిన ట్రైనింగ్ కేంద్రం తాలీమ్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు భారీగా అవినీతి ఆరోపనణలు ఎదుర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో రెవెన్యూ డిపార్ట్ మెంట్ లో ఆర్ఐలు , డిప్యూటీ తహసీల్దార్ లుగా పదోన్నతి కల్పించే డిపార్ట్ మెంట్ ఎగ్జామ్ ల నిర్వాహణ సమయంలో ఒక్కొక్క ఆర్ఐ నుంచి 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల వరకు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
ఆ సమయంలో దాదాపు 200 ల మంది ఆర్ఐలు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ లుగా ప్రమోషన్లు పొందారు. దీనిపై విచారణ కూడా ఏసీబీ అధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు. నరహరి ఇంట్లో లభ్యమైన స్థిరాస్తుల వివరాలు.. మహేశ్వరం (రంగారెడ్డి జిల్లా)లో ఐదు ఓపెన్ ప్లాట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
పుప్పాలగూడలో ఒక విలాసవంతమైన హై-రైజ్ బిల్డింగ్లో 2,500 చదరపు అడుగుల ఫ్లాట్, గచ్చిబౌలి లో ఒక భారీ జీ+3 అంతస్తుల భవనం, రాజేంద్ర నగర్లో మరో హై-రైజ్ బిల్డింగ్లో 1,377 చదరపు అడుగుల ప్లాట్, ఛత్రినాకలో మరో జీ+2 అంతస్తుల భవనం ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
ఇక ఇంట్లో జరిపిన సోదాల్లో.. రూ. 1.54 కోట్ల నగదు, రూ. 5.04 కోట్ల ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్లు, రూ . 2.29 కోట్ల బ్యాంక్ ఖాతాలో, 1.3 కేజీల బంగారం, 8 కిలోల వెండి, భార్యపేరును రెండు బ్యాంక్ లాకర్లు, కారు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
14 రోజుల రిమాండ్..
ఏసీబీ అధికారులు అవినితి తిమింగలం నరహరి రావును ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టులో హజరుపర్చగా కోర్టు 14రోజుల రిమాండ్ ను విధించింది. ఈ క్రమంలో ఏసీబీ పోలీసులు చంచల్ గూడ జైలుకు తరలించారు.
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