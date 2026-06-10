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Hyderabad Crime News: మల్కాజ్‌గిరిలో దారుణం.. భార్య చెల్లిని పెళ్లాడి, తెల్లవారుజామున మాట్లాడుకుందామని పిలిచి తుపాకీతో..!

Malkajgiri Husband Shoots Wife Dead: మల్కాజిగిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈరోజు ఉదయం ఒక ఘోరమైన ఘటన జరిగింది. భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్న భర్త ఆమెను తుపాకీతో కాల్చి చంపడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. దంపతుల మధ్య జరిగిన ఒక చిన్నపాటి విభేదమే ఈ హత్యకు కారణమైంది. తెల్లవారుజామున మాట్లాడదామని పిలిచి, అరుణ్ విచక్షణ లేకుండా కాల్చినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 10, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:17 PM IST
Hyderabad Crime News: మల్కాజ్‌గిరిలో దారుణం.. భార్య చెల్లిని పెళ్లాడి, తెల్లవారుజామున మాట్లాడుకుందామని పిలిచి తుపాకీతో..!
Image Credit: Malkajgiri Husband Shoots Wife Dead: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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