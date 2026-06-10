Malkajgiri Husband Shoots Wife Dead: నేటి కాలంలో మానవ సంబంధాలే కాకుండా, భార్యాభర్తల బంధం కూడా ప్రశ్నార్థకమవుతోంది. చిన్న గొడవలు కూడా ప్రాణాలు తీసే స్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి. భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం కంటే శత్రువుల పట్ల పగ తీర్చుకునే ధోరణి కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్ మల్కాజిగిరిలో కూడా ఇటువంటి దారుణం జరిగింది. భార్యాభర్తల మధ్య చిన్నపాటి గొడవ తుపాకీ కాల్పుల వరకు దారితీసి ఈరోజు ఉదయం అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ మర్డర్ కేసులో కొన్ని షాకింగ్ నిజాలు బయటపడ్డాయి. మల్కాజిగిరిలో నిషా రాణి అనే మహిళను ఆమె భర్త అరుణ్ తుపాకీతో కాల్చి చంపినట్లు తెలుస్తోంది. భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న చిన్న విభేదమే ఈ ఘోరానికి దారితీసినట్లు సమాచారం. తెల్లవారుజామున మాట్లాడదామని పిలిచి అరుణ్ ఆమెను కాల్చినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ క్రమంలో మరొక వ్యక్తి కూడా సహకరించినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. గతంలో అంబర్పేటలో తుపాకీతో హల్చల్ చేసిన అరుణ్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడు. ఈ ఘటనలో అతని పాత్ర ఉందా అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం..
నిందితుడు అరుణ్ తన మొదటి భార్య స్వర్ణలతతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత, కేవలం 5 నెలల క్రితమే తన చెల్లి నిషా రాణిని యాదగిరిగుట్టలో వివాహం చేసుకున్నాడు. మొదటి భార్య నుండి అతనికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆమె పిల్లలతో కలిసి భర్తకు దూరంగా ఉంటొంది. నిషాపై అనుమానం పెంచుకున్న అరుణ్, ఆమెపై గన్తో మూడు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపి చంపేశాడు. ఈ ఘటన ఈరోజు ఉదయం 6 గంటల సమయంలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. కొద్ది రోజులుగా వీరి మధ్య గొడవలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అనుమానంతో ఉన్న అరుణ్, ఈరోజు మాట్లాడదామని పిలిచి ఈ ఘాతుకానికి ఒడిగట్టాడు.
భార్య చెల్లెలిని పెళ్లి చేసుకుని..
అంబర్పేటలో అక్రమ రివాల్వర్ కలిగి ఉన్నందుకు పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. ఆ కేసులో నెల రోజులపాటు జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించాడు. ఆ తర్వాత మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి, ఆమె సోదరి నిషా రాణిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమెపై అనుమానంతోనే ఈ హత్య చేశాడని, తుపాకీ వివరాలను నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన తర్వాత చెబుతామని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం అరుణ్కు ఈ పనిలో సహాయం చేసిన వ్యక్తి ఎవరో ఇంకా అధికారికంగా తేలాల్సి ఉంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిందితుడిపై భారతీయ న్యాయ సంహిత సెక్షన్ 103 కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మల్కాజిగిరిలో హత్య జరిగిన చోటుకు చేరుకున్న పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఆధారాలను సేకరించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి