English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Mayor: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు జీహెచ్ఎంసీ అలర్ట్‌.. రేపు ప్రజలు బయటకు రావొద్దు

GHMC High Alert Issued No One Out Come Un Necessary: భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో హైదరాబాద్‌ అధికార యంత్రాంగం నగర ప్రజలకు కీలక సూచనలు జారీ చేసింది. ప్రజలను బయటకు రావొద్దని.. అవసరమైతేనే రావాలని సూచించింది. జీహెచ్‌ఎంసీ ఆదేశాలు ఇలా ఉన్నాయి. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 7, 2025, 11:42 PM IST

Trending Photos

Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
6
fatty liver reversal
Fatty Liver: ఐటీ ఉద్యోగులను పీడిస్తున్న ఫ్యాటీ లివర్‌.. ఈ 5 అలవాట్లతో లివర్‌ పూర్తిగా క్లీన్‌..!
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
6
Motorola G85
MOTOROLA G86 Power 5G మొబైల్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కేవలం రూ.2,000కే.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి..
Homemade Hair Dye: ఇంట్లోనే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా తెల్ల జుట్టుని నల్ల జుట్టుగా మార్చుకోండి ఇలా..
5
White Hair
Homemade Hair Dye: ఇంట్లోనే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా తెల్ల జుట్టుని నల్ల జుట్టుగా మార్చుకోండి ఇలా..
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
7
Oneplus 13
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
Hyderabad Mayor: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు జీహెచ్ఎంసీ అలర్ట్‌.. రేపు ప్రజలు బయటకు రావొద్దు

Heavy Rains In Hyderabad: భారీ వర్షం కురవడంతో గురువారం హైదరాబాద్‌ అతలాకుతలం కావడంతో నగర ప్రజల జీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. నగరంలో రేపు  భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో జీహెచ్‌ఎంసీ యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూసేందుకు జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు, హైడ్రా అధికారుల సమన్వయం చేసుకోవాలని హైదరాబాద్‌ మేయర్‌ సూచించారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక ల నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మేయర్ చెప్పారు.

Also Read: 7th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతంలో భారీ కోత? ఎంత కట్‌ అవుతుందో తెలుసా?

గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగరంలో గురువారం సాయంత్రం నుంచి శుక్రవారం ఉదయం వరకు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ముందస్తు హెచ్చరికల నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి ఆదేశించారు. నగరంలో  భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మేయర్ జీహెచ్‌ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్‌లు, ఆయా విభాగాల ఉన్నతాధికారులు, డిప్యూటీ కమిషనర్‌లతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే పండుగ.. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్‌ బంద్‌

వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో జోనల్ కమిషనర్‌లు, జీహెచ్‌ఎంసీ విభాగాల ఉన్నతాధికారులు, డిప్యూటీ కమిషనర్‌లు, క్షేత్రస్థాయి అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండి, ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులకు తక్షణమే స్పందించాలని మేయర్‌ సూచించారు. హైడ్రాతో సమన్వయం చేసుకుంటూ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. వర్షంతో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా.. నీటి నిలిచే ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని మేయర్‌ చెప్పారు.

Also Read: Tree Wedding: సకల దోషాలకు నివారణ.. రావిచెట్టు, వేప చెట్టుకు పెళ్లి చేయాల్సిందే!

వర్షానికి సంబంధించిన ఫిర్యాదులు లేదా సహాయం కోసం ప్రజలు జీహెచ్ఎంసీ-డీఆర్ఎఫ్‌ను 040-29555500, 040-21111111 లేదా 9000113667 నంబర్‌లలో సంప్రదించాలని, లేదా హైడ్రాకు ఫిర్యాదు చేయాలని మేయర్‌ సూచించారు. వర్షాలతో ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా జీహెచ్ఎంసీ అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దని మేయర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

GHMCHeavy RainsRed AlertHyderabadHeavy rains in Hyderabad

Trending News