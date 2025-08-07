Hyderabad Mayor: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు జీహెచ్ఎంసీ అలర్ట్‌.. రేపు ప్రజలు బయటకు రావొద్దు

Heavy Rains In Hyderabad: భారీ వర్షం కురవడంతో గురువారం హైదరాబాద్ అతలాకుతలం కావడంతో నగర ప్రజల జీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. నగరంలో రేపు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో జీహెచ్ఎంసీ యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూసేందుకు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు, హైడ్రా అధికారుల సమన్వయం చేసుకోవాలని హైదరాబాద్ మేయర్ సూచించారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక ల నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మేయర్ చెప్పారు.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగరంలో గురువారం సాయంత్రం నుంచి శుక్రవారం ఉదయం వరకు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ముందస్తు హెచ్చరికల నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి ఆదేశించారు. నగరంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మేయర్ జీహెచ్ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్లు, ఆయా విభాగాల ఉన్నతాధికారులు, డిప్యూటీ కమిషనర్లతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో జోనల్ కమిషనర్లు, జీహెచ్ఎంసీ విభాగాల ఉన్నతాధికారులు, డిప్యూటీ కమిషనర్లు, క్షేత్రస్థాయి అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండి, ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదులకు తక్షణమే స్పందించాలని మేయర్ సూచించారు. హైడ్రాతో సమన్వయం చేసుకుంటూ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. వర్షంతో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా.. నీటి నిలిచే ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని మేయర్ చెప్పారు.
వర్షానికి సంబంధించిన ఫిర్యాదులు లేదా సహాయం కోసం ప్రజలు జీహెచ్ఎంసీ-డీఆర్ఎఫ్ను 040-29555500, 040-21111111 లేదా 9000113667 నంబర్లలో సంప్రదించాలని, లేదా హైడ్రాకు ఫిర్యాదు చేయాలని మేయర్ సూచించారు. వర్షాలతో ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా జీహెచ్ఎంసీ అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దని మేయర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
