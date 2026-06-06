Hyderabad medchal telugu youth brutal murdered in America: చాలా మంది భారతీయులు ఎన్నో ఆశలతో ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం అమెరికాకు వెళ్తుంటారు. కొంది అప్పులు చేసి, తమ ఆస్తులు అమ్మి మరీ అమెరికాలో మంచి ఉద్యోగం, ఉన్నత చదువుల కోసం ఆశలతో యూఎస్ బాటపడుతుంటారు. ఇటీవల అమెరికాలో ఎక్కువగా జాత్యహంకార ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తెలుగు వారిని టార్గెట్ చేసుకుని దాడులు, హత్యలకు కొంతమంది దుండగులు తెగబడుతున్నారు. భారతీయులు నిర్వహిస్తున్న షాపులపై దాడులు కూడా చేస్తున్నారు. తాజాగా.. న్యూయర్క్ లోని నార్త్ ఫిలడెల్ఫియాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది.
మేడ్చల్ గుండ్ల పొచం పల్లికి చెందిన అంశుల్ అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంకు ఉద్యోగ రీత్యావెళ్లాడు. అక్కడ పిజ్జా డెలీవరీ బాయ్ గాచేస్తున్నాడు. అంశుల్ శుక్రవారం రాత్రి12 గంటల ప్రాంతంలో పిజ్జా డెలీవరీ కోసం వెళ్లగా కొంత మంది దుండగులు అతనిపై కాల్పులు జరిపారు. దీంతో అతను ఘటనస్థలంలో కుప్పకూలీపోయాడు. దుండగులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. వెంటనే స్థానికులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. హూటా హుటీన ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఫిలడెల్ఫియా పోలీసుల ప్రకారం...ఎడ్ గ్లే స్ట్రీట్ లోని రేమండ్ రోసెప్ హౌసింగ్ కాంప్లెక్స్ లో రాత్రి 12.30 గంటల సమయంలో కాల్పుల ఘటన జరిగంది. దీంతో అంశుల్ కుప్పకూలీపోయాడు. వెంటనే స్థానికులు గుర్తించి సమీపంలోని టెంపుల్ యూనివర్సీటీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు చికిత్స అందిస్తుండగానే అంశుల్ తుది శ్వాసవిడిచాడని పోలీసులు చెప్పారు.
దుండగులు అతి సమీపంలో నుంచి కాల్పులు జరిపినట్లు వైద్యులు చెప్పారు. ప్రస్తుతం అంశుమాన్ డెడ్ బాడీని భారత్ కు రప్పించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. తమకొడుకు అకాలమరణంతో మేడ్చల్లోని అంశుమాన్ కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.
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