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Hyderabad: న్యూయార్క్‌లో హైదరాబాద్ యువకుడి దారుణ హత్య.. శోకసంద్రంలో కుటుంబం.!.

Telugu youth murdered in America: శుక్రవారం రాత్రి 12 గంటల ప్రాంతంలో  హైదారాబాద్ లోని మేడ్చల్ కు చెందిన కుంచా అన్షుల్ దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. దుండగులు అత్యంత దారుణంగా కాల్పులు జరిపినట్లు వైద్యులు చెప్పారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 06, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:51 PM IST
Hyderabad: న్యూయార్క్‌లో హైదరాబాద్ యువకుడి దారుణ హత్య.. శోకసంద్రంలో కుటుంబం.!.
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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