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Hyderabad Metro: మెట్రోలో ప్రయాణికుడి ఓవరాక్షన్.. బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన పోలీసులు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Man indiscipline behaviour in Hyderabad metro: రన్నింగ్ మెట్రో విండో మీద కాలు పెట్టి ఒక ప్రయాణికుడు ఓవరాక్షన్ చేశాడు. అంతే కాకుండా తోటి ప్రయాణిలకుతో వాగ్వాదంకు దిగాడు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ కావడంతో మెట్రో అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 03, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 02:45 PM IST
Hyderabad Metro: మెట్రోలో ప్రయాణికుడి ఓవరాక్షన్.. బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన పోలీసులు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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