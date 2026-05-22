SRH vs RCB Metro Timings Extended Today: హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఈరోజు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, ఆర్సీబీ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ కారణంగా ఆ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు కూడా చేశారు. సొంత వాహనాల్లో వస్తే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు వస్తాయని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచనలు కూడా చేశారు. మెట్రో రైల్ సంస్థ కూడా ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఐపీఎల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ కారణంగా అభిమానులు మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి వెళ్ళడానికి మెట్రో సేవలను రాత్రి 12 గంటల వరకు పొడిగించింది. ఉప్పల్ స్టేడియం నుండి అన్ని కారిడార్లలో ప్రయాణించవచ్చు. రద్దీని బట్టి ఉప్పల్ నుండి నాగోల్, అమీర్పేట్, మియాపూర్ రూట్లలో ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతారు.
ఈరోజు క్రికెట్ అభిమానులకు పండుగ. దీంతో హైదరాబాద్ మెట్రో ఈ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. మ్యాచ్ ముగిసే సమయానికి ఒక్కసారిగా ఫ్యాన్స్ ఒక్కసారిగా బయటకు వస్తారు. ఈ సమయంలో ఇబ్బందులు కలగకుండా మెట్రో సమయాన్ని పొడిగించారు. ఇక మ్యాచ్ అయిపోయిన వెంటనే ప్రయాణికులు ఉప్పల్ నుండి వివిధ మార్గాల్లో వారి ఇళ్లకు చేరుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా క్యూ లైన్లో వేచి ఉండకుండా ముందుగానే రిటర్న్ జర్నీ టికెట్లు, స్మార్ట్ కార్డ్స్ను క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా ఉపయోగించి ప్రయాణం చేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.
సాధారణంగా మ్యాచ్ చూసి బయటకు రాగానే ఒక్కసారిగా రద్దీ పెరుగుతుంది. పార్కింగ్ నుండి వాహనాలు తీసేటప్పుడు కూడా రద్దీ ఏర్పడుతుంది. సొంత వాహనాలు కాకుండా మెట్రో, ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా వెళ్లడం వల్ల రద్దీని నివారించవచ్చు. మెట్రోను ఉపయోగిస్తే త్వరగా కూడా చేరుకోవచ్చు. అందుకే రద్దీని తగ్గించడానికి రాత్రి 12 గంటల వరకు మెట్రో సమయాన్ని పొడిగించారు. దీనివల్ల ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాత్రి సమయంలో ఉండవు.
సాధారణంగా మెట్రో రైళ్లు రాత్రి 11 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మాత్రమే హైదరాబాద్ మెట్రో సమయాన్ని పొడిగిస్తుంది. శుక్రవారం కూడా ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ఉన్నందున ప్రయాణికుల కోసం ఈ సేవలను పొడిగించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉప్పల్ వైపుగా వచ్చే భారీ వాహనాలకు కూడా ముందుగానే ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేశారు. మల్కాజిగిరి పోలీసులు క్రికెట్ స్టేడియం వైపుగా వచ్చే భారీ వాహనాలకు కూడా మళ్లింపులు చేపట్టారు.
పార్కింగ్ ఇక్కడే..
అంతేకాకుండా పార్కింగ్ కోసం ఐదు ప్రాంతాల్లో స్థలాన్ని కేటాయించారు. అభిమానుల కోసం స్టేడియం బయట ఏర్పాటు చేయగా, వీవీఐపీ, వీఐపీ పాస్ ఉన్నవారికి స్టేడియం లోపల గేట్ 1A ద్వారా ప్రవేశం కల్పించారు.
ఈరోజు ఐపీఎల్ SRH సొంతగడ్డపై RCB తో తలపడుతుంది కాబట్టి అభిమానులకు ఈరోజు పండుగ రోజు. రెండు జట్ల మధ్య స్టేడియం దగ్గర పోరు ఉంటుందని అభిమానులు సంతోషంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కోహ్లీ ఆట చూసేందుకు RCB ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూడగా, అభిషేక్ కూడా రాణిస్తాడని అంటున్నారు. ఇదే అదునుగా చూసుకొని టికెట్లను బ్లాక్ లో ఒక్కో టిక్కెట్ రూ. 15 వేలకు పైగా అమ్ముతున్నారని ఆరోపణలు కూడా వస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి