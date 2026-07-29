Miyapur Manhole Incident: తెలంగాణ అంతటా నిన్నటి నుంచి ఒక్కసారిగా వర్షాలు దంచుతున్నాయి. అర్ధరాత్రి కూడా విపరీతమైన వర్షం కురిసింది. హైదరాబాద్లోని మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, భూపాలపల్లి, మంచిర్యాల, నిర్మల్, సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో గంటల తరబడి వర్షాలు కురిశాయి. ఒకవైపు వర్షాల వల్ల రైతులు ఆనందిస్తున్నప్పటికీ, హైదరాబాద్లో మాత్రం విషాదం నెలకొంది. నిన్నటి భారీ వర్షాల వల్ల చాలా ప్రాంతాల్లో రోడ్లు జలమయం అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో హఫీజ్ పేట వైశాలి నగర్ నాలాలో పడి హఫీజ్ పేటకు చెందిన బాలయ్య (60) గల్లంతయ్యారు. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న NDRF బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఎమ్మెల్యే గాంధీ కూడా ఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు.
NDRF, అగ్నిమాపక సిబ్బందితో పాటు GHMC అధికారులు కూడా సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. నాలాలో గల్లంతైన బాలయ్య కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రాథమిక వివరాల ప్రకారం, వైశాలి నగర్ అండర్ పాస్ ప్రాంతంలో మరమ్మతులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడ మ్యాన్హోల్ తెరిచి ఉంది. అయితే, అక్కడ తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు లేదా హెచ్చరిక బోర్డులు లేకపోవడంతో, బాలయ్య ప్రమాదవశాత్తు మ్యాన్హోల్లో పడి వరద నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయారు. ఈ ఘటనపై కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యం, బాధ్యతారాహిత్యం వల్లే ఇది జరిగిందని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. కనీస భద్రతా చర్యలు లేకుండా పనులు చేపట్టడంపై స్థానికులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మళ్లీ ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే గాంధీ సహాయక బృందాలతో మాట్లాడి చర్యలను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. బాలయ్య కోసం పలు బృందాలు విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. అతని ఆచూకీ కోసం సహాయక బృందాలు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టినట్లు సమాచారం.
బల్కంపేట్ అండర్పాస్ జలమయం..
ఇక అమీర్పేట, ఎస్సార్ నగర్, బల్కంపేట ప్రాంతాల్లో కూడా నిన్న భారీ వర్షాలు కురిసి లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. ముఖ్యంగా బల్కంపేట నుండి బేగంపేట్ వెళ్లే రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి వద్ద భారీగా నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ నీటిని తొలగించేందుకు GHMC సిబ్బంది చర్యలు తీసుకోవాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు. మరోవైపు, కొండాపూర్, జూబ్లీ హిల్స్ ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు సాఫీగా వెళ్లేలా హైడ్రా, ట్రాఫిక్ పోలీస్ మరియు GHMC సిబ్బంది చేసిన కృషిని పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు. డ్రైనేజీ జాలీలపై పేరుకుపోయిన చెత్తను వారు వర్షంలో తడుస్తూనే చేతులతో తొలగించారు. దీనివల్ల తక్షణమే పెద్ద ఎత్తున ట్రాఫిక్ సమస్యలు, రోడ్లపై నీరు నిలవకుండా ఉది. నిన్నటి నుంచి తెలంగాణ అంతటా వర్షాలు దంచుతూనే ఉన్నాయి.
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