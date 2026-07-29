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హైదరాబాద్‌లో తీవ్ర విషాదం.. మియాపూర్‌లో తెరిచి ఉన్న మ్యాన్‌హోల్‌లో పడి వ్యక్తి గల్లంతు!

హైదరాబాద్‌తో పాటు తెలంగాణ అంతటా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నిన్న కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రోడ్లన్నీ చెరువులలా మారిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో, హైదరాబాద్‌లో నిన్నటి భారీ వర్షాల వల్ల తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. హఫీజ్ పేటలోని వైశాలి నగర్ నాలాలో పడి బాలయ్య (60) అనే వ్యక్తి గల్లంతయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 29, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:02 AM IST
హైదరాబాద్‌లో తీవ్ర విషాదం.. మియాపూర్‌లో తెరిచి ఉన్న మ్యాన్‌హోల్‌లో పడి వ్యక్తి గల్లంతు!
Image Credit: Miyapur Manhole Incident: Image Creditd: Reddit

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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హైదరాబాద్‌లో తీవ్ర విషాదం.. మియాపూర్‌లో తెరిచి ఉన్న మ్యాన్‌హోల్‌లో పడి వ్యక్తి గల్లంతు!
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