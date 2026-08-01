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Hyderabad: జంతు ప్రేమికులకు బిగ్ షాక్.. నెహ్రూ జుపార్క్ ఎంట్రీ టికెట్ ధరలు భారీగా పెంపు.. కొత్త ధరలు ఇవే..

Nehru zoological entry ticket prices: చాలా  మంది సెలవులు, వీకెండ్ లు రాగానే వెంటనే హైదరాబాద్ లోని జూపార్క్ కు తమ కుటుంబం, ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్తారు.ఈ క్రమంలో ఆగస్టు 1 నుంచి జూ పార్క్ లో ఎంట్రీ టికెట్ ధరల్ని పెంచుతూ నిర్వాహకులు తీసుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 01, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:26 PM IST
Hyderabad: జంతు ప్రేమికులకు బిగ్ షాక్.. నెహ్రూ జుపార్క్ ఎంట్రీ టికెట్ ధరలు భారీగా పెంపు.. కొత్త ధరలు ఇవే..
Image Credit: hyderabadnehruzooparknews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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