/Hyderabad: జంతు ప్రేమికులకు బిగ్ షాక్.. నెహ్రూ జుపార్క్ ఎంట్రీ టికెట్ ధరలు భారీగా పెంపు.. కొత్త ధరలు ఇవే..

Hyderabad Nehru zoological entry ticket prices increased: హైదరాబాద్ లోని నెహ్రూ జుపార్క్ కు నగరవాసులే కాకుండా తెలంగాణ నుంచి పలు జిల్లాల నుంచి ప్రజలు ఎక్కువగా వస్తారు. ముఖ్యంగా వీకెంట్, సెలవులు దొరికిన వెంటనే చాలా మంది హైదరాబాద్ లోని వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తారు. ఈ క్రమంలో జుపార్క్ లోని ప్రవేశ రుసుమును పెంచుతున్నట్లు క్యూరెటర్ ప్రకటించారు.
జూ పార్క్ ప్రవేశ రుసుములతో పాటు ప్రాంగణంలోని వివిధ సేవలు, వినోద రైడ్ల చార్జీలను ఆగస్టు 1 నుంచి పెంచుతున్నట్లు క్యురేటర్ జె. వసంత పేర్కొన్నారు. ఇక నుంచి పెద్దలకు ప్రవేశ రుసుము రూ. 120, పిల్లలకు రూ. 60 కి పెరిగింది. అంతే కాకుండా.. ఎంట్రీ టికెట్లతో పాటు సఫారీ బస్సులు, బ్యాటరీ వాహనాలు, రైలు, కెమెరా పర్మిట్ చార్జీలను కూడా సవరించారు. ఇక విదేశీ సందర్శకులకు ప్రవేశ రుసుమును పెద్దలకు రూ. 1,000గా, చిన్నారులకు రూ. 500గా నిర్ణయించారు.
సఫారీ చార్జీల విషయానికొస్తే ఏసీ బస్సులలో ప్రయాణానికి ఒక్కరికి రూ. 165, సాధారణ సఫారీ బస్సులలో ఒక్కరికి రూ. 110 గా నిర్ణయించారు. కాలుష్య రహిత బ్యాటరీ వాహనంలో ప్రయాణానికి పెద్దలకు రూ. 135, చిన్నారులకు రూ. 75గా నిర్ణయించారు. టాయ్ ట్రైన్ ప్రయాణానికి పెద్దలకు రూ. 90, చిన్నారులకు రూ. 45గా నిర్ణయించారు.
ఇక కాలుష్య రహిత బ్యాటరీ 11 సీట్ల వాహనానికి రూ. 3,300, 14 సీట్ల వాహనానికి రూ. 4,400 రుసుము నిర్ణయించారు. చేపల అక్వేరియను చూసేందుకు ఒక్కరికి రూ. 25, సరిసృపాల అక్వేరియం చూసేందుకు పెద్దలకు రూ. 35, చిన్నారులకు రూ. 15 చార్జీ చేయనున్నారు.
వీటితో పాటు ఫోటోగ్రఫీ కోసం తెచ్చే సాధారణ కెమెరాలకు అనుమతి రుసుము రూ. 500 కాగా, ప్రొఫెషనల్ కెమెరా విత్ లెన్స్ సెటప్కు రూ. 700 వసూలు చేయనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. పెరిగిన టికెట్ ధరల్ని గమనించాలని జూ సిబ్బంది సందర్శకులకు సూచించారు.
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