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Ganesh Chaturthi 2026: వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ప్రశాంతంగా జరిగేలా సహకరించాలి: సజ్జనార్‌

Hyderabad CP VC Sajjanar Orders On Ganesh Chaturthi 2026: గణేశ్ ఉత్సవాలు, నిమజ్జనం ప్రశాంతంగా, సురక్షితంగా నిర్వహించేందుకు అందరూ పోలీస్ శాఖకు సహకరించాలని హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉత్సవాలు విజయవంతంగా ముగిసేందుకు సిటీ పోలీస్ తరఫున అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు, భద్రతా చర్యలు పూర్తి చేసినట్లు వెల్లడించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 11, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:08 PM IST
Ganesh Chaturthi 2026: వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ప్రశాంతంగా జరిగేలా సహకరించాలి: సజ్జనార్‌
Image Credit: Hyderabad Police Commissioner VC Sajjanar

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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