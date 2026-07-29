/Uday Krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి వైద్య పరీక్షలు పూర్తి.. ఉప్పర్ పల్లి కోర్టుకు తరలింపు..!

Trainee ips uday krishna reddy case latest update: హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో జరిగిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ ల కేసు దర్యాప్తులో పోలీసులు స్పీడ్ ను పెంచారు. ఈ క్రమంలో నిన్న ఉదయ్ ను టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు మిర్యాలగూడలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాత్రంత అత్తాపూర్ లో పీఎస్ లో ఉంచి స్టేట్ మెంట్ను రికార్డు చేశారు. అంతే కాకుండా మహిళ ఐపీఎస్ నుంచి కూడా స్టేట్ మెంట్ రికార్డు చేశారు. ఆమె మెడను పట్టుకున్నట్లు, శరీరంపై గాయాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
Trainee #IPS Officer taken into Custody by #Hyderabad Police in alleged Sexual Harassment case, he was brought to Osmania Hospital for Medical check-up, before being presented in Court.
The #IPSofficer #Trainee , Uday Krishna Reddy, was taken into custody by the police on the… pic.twitter.com/XbJZ1jONKF
— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 29, 2026
ఈ క్రమంలో ఉదయ్ ను ఈరోజు హైదరబాద్ లోని ఉస్మానియా ఆస్పత్రిలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. మరోవైపు ఆస్పత్రిలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ రిపోర్టర్తో దురుసుగా ప్రవర్తించాడు. జడ్జి ముందు హాజరుపరిచే ముందు వైద్య పరీక్షల కోసం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తుండగా, వీడియో తీస్తున్న రిపోర్టర్ పై కోప్పడుతూ ఫోన్ లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించాడు. దీంతో కొంత సేపు అక్కడ చిన్నపాటి వాగ్వాదం జరిగింది.
అనంతరం ఉప్పర్పల్లి కోర్టులో హాజరుపర్చేందుకు తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఇప్పటికే చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు. మరోవైపు గత వారం రోజుల నుంచి ఉదయ్ పోలీసులు చిక్కకుండా పరారయ్యాడని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి మాత్రం తన నానమ్మకు హెల్త్ బాగాలేక పోవడంతో తన సొంతూరుకు వెళ్లినట్లు చెప్పాడు.
చట్టం, న్యాయ వ్యవస్థపై తనకు నమ్మకం ఉందని అసలైన నిజాలు విచారణలో బైటకు వస్తాయని ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి చెప్పుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ కేసులో కోర్టు ఏవిధమైన ఆదేశాలు ఇస్తుందన్న దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
జులై 18న మహిళ ట్రైనీ ఐపీఎస్ తనపై ఉదయ్ రూమ్ కు వచ్చి వేధిస్తున్నాడని, అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని, తన పర్సనల్ పార్ట్ లను టచ్ చేస్తు వేధించాడని అత్తాపూర్ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేసింది. తన భర్తకు వీడియోలను పంపినట్లు కూడా ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. మరోవైపు ఈ ఆరోపణల్ని ఉదయ్ ఖండించాడు.
ఆమెకు పెళ్లైన తనతో రిలేషన్ కొనసాగించిందని తన రూమ్ కు బలవంతంగా వచ్చేదని చెప్పాడు. తన దగ్గర చాట్స్, వీడియోలు ఉన్నాయని ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి చెప్పాడు. దీంతో ఈ కేసులో రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి ట్విస్టులు బైటపడతాయని అధికారులు సైతం ఈ కేసుపై తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
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