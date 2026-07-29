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Uday Krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి వైద్య పరీక్షలు పూర్తి.. ఉప్పర్ పల్లి కోర్టుకు తరలింపు..!

Trainee Ips Case: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ను పోలీసులు ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి అక్కడ వైద్య పరీక్షలు పూర్తి చేశారు. ఆతర్వాత మరల అత్తాపూర్ పీఎస్ కు తరలించారు. ఇప్పటికే ఆయన స్టేట్ మెంట్ ను పోలీసులు రికార్డు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 29, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:54 PM IST
Uday Krishna Reddy: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డికి వైద్య పరీక్షలు పూర్తి.. ఉప్పర్ పల్లి కోర్టుకు తరలింపు..!
Image Credit: udaykrishnareddycase

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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