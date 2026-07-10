Cyberabad police filed case on director ashok babu: సినిమా రంగంలో చాన్స్ ల పేరిట తరచుగా మోసాలు వెలుగులోకి వస్తునే ఉన్నాయి. కొంత మంది తమతో శారీరకంగా కలిస్తే చాన్స్ లు ఇప్పిస్తామని, తమకు తెలిసినవారు ఉన్నారని చెబుతూ కొత్త వారిని వేధిస్తుంటారు. మరికొంత మంది మూవీస్ లలో చేయాలని ఆసక్తి ఉన్నవారి నుంచి డబ్బులు దండుకుని ఆ తర్వాత రేపు .. మాపు అంటూ ముఖం చాటేస్తుంటారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
టాలీవుడ్ హిట్ చిత్రం ‘పిల్ల జమిందార్’ దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబు, నిర్మాత విజయలక్ష్మి లపై సైబరాబాద్ పోలీస్ పరిధిలో కేసు నమోదైంది. తనకు సినిమాల్లో అవకాశం ఇస్తానని చెప్పి ఏకంగా హీరోను చేస్తామని విడతల వారీగా దాదాపు రూ.3.5 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేశారని వాపోయాడు.
అయితే, డబ్బులు తీసుకుని ముఖం చాటేశారని, సినిమాలో చాన్స్ ఏంటని అడిగితే రెస్సాన్స్ ఇవ్వక పోవడంతో సదరు యువకుడు మోసపోయినట్లు గ్రహించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
ఈ క్రమంలో బాధిత యువకుడి ఫిర్యాదు మేరకు.. సైబరాబాద్ ఆర్థిక నేరాల విభాగానికి (EOW) చెందిన పోలీసులు దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుతో పాటు నిర్మాత విజయలక్ష్మిపై కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఈ ఘటన టాలీవుడ్ లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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