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Pilla Zaminder Director: టాలీవుడ్‌లో బైటపడ్డ మరో భారీ మోసం.. పిల్ల జమిందార్ దర్శకుడిపై కేసు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Case filed on director Ashok babu: సినిమాల్లో చాన్స్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి  దర్శకుడు విడతల వారిగా దాదాపుగా రూ. 3.5 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసినట్లు బాధిత యువకుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ తర్వాత ఎన్నినెలలు గడుస్తున్న దీనిపై మాట్లాడక పోవడంతో మోసపోయానని గ్రహించాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 10, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:49 PM IST
Pilla Zaminder Director: టాలీవుడ్‌లో బైటపడ్డ మరో భారీ మోసం.. పిల్ల జమిందార్ దర్శకుడిపై కేసు.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: ashokbabu(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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