/Hyderabad Rains: భారీ వర్షంతో అతలాకుతలం.. హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు పోలీసుల కీలక సూచనలు

Hyderabad Police: ఎల్నినో ప్రభావంతో ఇన్నాళ్లు వర్షాలు లేకపోగా కొన్ని రోజుల నుంచి వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. తెలంగాణతోపాటు హైదరాబాద్లో కుండపోత వర్షాలు పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ను వరుణుడు ముంచెత్తుతున్నాడు. సాయంత్రం అయ్యిందంటే భారీ వర్షంతో హైదరాబాద్ తడిచి ముద్దవుతోంది. మంగళవారం సాయంత్రం నుంచి రాత్రిదాకా కొన్ని గంటలపాటు వర్షం పడింది. ఈ వర్షం కారణంగా హైదరాబాద్లో ప్రజా జీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. వర్షం నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ పోలీసులు కీలక ప్రకటన చేశారు. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు, ప్రైవేటు సంస్థలతోపాటు సాధారణ ప్రజలకు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ సోషల్ మీడియా వేదికగా కొన్ని సూచనలు, జాగ్రత్తలు చెప్పారు.
హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండడంతో నగర ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుతున్నట్లు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ తెలిపారు. 'వర్షాల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోయి, ట్రాఫిక్ నెమ్మదిగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అత్యవసరమైతే తప్ప ఎవరూ ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దు. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు ఇళ్లలోనే సురక్షితంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం' అని సజ్జనార్ ప్రకటన చేశారు.
పోలీస్ కమిషనర్ సూచనలు ఇవే..
==> ఒకవేళ ప్రయాణం తప్పనిసరైతే.. నీరు నిలిచిన రోడ్లపై వాహనాలతో ముందుకు వెళ్లే ప్రయత్నం చేయవద్దు
==> వాహనాలను చాలా నెమ్మదిగా, జాగ్రత్తగా నడుపుతూ ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలను తప్పక పాటించాలి
==> ప్రయాణాలకు కొంత అదనపు సమయాన్ని కేటాయించుకోవడంతో పాటు, సోషల్ మీడియా వేదికగా ట్రాఫిక్ విభాగం ఇచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తుండాలి
==> ఎలాంటి అత్యవసర సహాయానికైనా వెంటనే 'డయల్ 100'కు ఫోన్ చేసి సహాయం పొందవచ్చు.
==> వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల సమన్వయంతో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ యంత్రాంగం 24 గంటలూ మీ రక్షణ కోసం అందుబాటులో ఉంటుంది.
హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున నగర ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుతున్నాం.
వర్షాల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోయి, ట్రాఫిక్ నెమ్మదిగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అత్యవసరమైతే తప్ప ఎవరూ ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దు. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు ఇళ్లలోనే… pic.twitter.com/DOU8sj4fq8
— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) July 28, 2026