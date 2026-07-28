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Hyderabad Rains: భారీ వర్షంతో అతలాకుతలం.. హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు పోలీసుల కీలక సూచనలు

Hyderabad Police High Alert And Safety Tips: కుండపోత వర్షంతో హైదరాబాద్‌ తడిచి ముద్దయ్యింది. సాయంత్రం నుంచి ఏకధాటిగా వర్షం పడడంతో హైదరాబాద్‌ పరిస్థితి అస్తవ్యస్తంగా మారింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోవడంతో హైదరాబాద్‌ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌ పోలీసులు కీలక ప్రకటన చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 28, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:05 PM IST
Hyderabad Rains: భారీ వర్షంతో అతలాకుతలం.. హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు పోలీసుల కీలక సూచనలు
Image Credit: Hyderabad Police Safety Tips

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad Rains: భారీ వర్షంతో అతలాకుతలం.. హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు పోలీసుల కీలక సూచనలు
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