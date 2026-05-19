/Hyderabad Police: పోలీసుల మెరుపు వేగం.. గంటల్లోనే రూ.లక్షా 20 వేల నగదు బ్యాగు స్వాధీనం

Ramgopalpet Police: హైదరాబాద్ పోలీసులు మెరుపు వేగంతో స్పందించి ఒక యువకుడికి సహాయం చేశారు. అతడు పోగొట్టుకున్న డబ్బు ఉన్న బ్యాగ్ను సురక్షితంగా అందించారు. ఫిర్యాదు అందిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే అతడి బ్యాగును తిరిగి తీసుకువచ్చి ఇచ్చారు. ఈ సంఘటన హైదరాబాద్లో జరిగింది. ప్రజలకు హైదరాబాద్ ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ అండగా.. రక్షణగా నిలుస్తారని చెప్పడానికి ఇదొక ఉదాహరణ. ఇంతకీ అసలు ఏం జరిగిందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
హైదరాబాద్లోని కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో తన తండ్రికి శస్త్రచికిత్స చేస్తుండడంతో ఖర్చుల కోసం సాయి కుమార్ అనే యువకుడు రూ.1,20,000 నగదుతో ఈనెల 18వ తేదీన నగరానికి వచ్చాడు. తన తండ్రికి ఎలా ఉందోననే కంగారు.. ఆందోళనలో ఉన్న యువకుడు ఆటోలో నగదు బ్యాగుతో వచ్చాడు. అయితే ఆస్పత్రిలోకి కంగారు కంగారుగా వెళ్లిపోవడంతో ఆటోలోనే నగదు బ్యాగ్ మరచిపోయాడు. లోపలికి వెళ్లాక నగదు బ్యాగ్ గుర్తురావడంతో ఆందోళన చెందాడు. చుట్టుపక్కల ఆటో కోసం వెతికితే ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకపోలేదు. దీంతో సాయికుమార్ వెంటనే సమీపంలోని రాంగోపాల్పేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
తన తండ్రి ఆపరేషన్ కోసం ఆసుపత్రికి నగదు బ్యాగుతో చేరుకుంటే.. కంగారులో చికిత్స కోసం ఉంచిన రూ.1,20,000 నగదు ఉన్న తన బ్యాగును ఆటోలోనే మర్చిపోయినట్లు ఫిర్యాదుదారుడు సాయికుమార్ వివరించాడు. వెంటనే స్పందించిన రాంగోపాల్పేట పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఆటో కోసం వెతకడం ప్రారంభించి సీసీ ఫుటేజీలు పరిశీలించారు. నగదు కలిగిన బ్యాగును అతి తక్కువ సమయంలోనే సురక్షితంగా రికవరీ చేసి బాధితుడికి అందజేశారు.
ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే రాంగోపాల్పేట ఎస్హెచ్ఓ (ఎస్హెచ్ఓ) బి. సురేష్ కుమార్ తక్షణమే స్పందించి కానిస్టేబుళ్లు జి.సురేష్, ఎస్. ప్రమోద్ కుమార్, బి. నరసింహలతో కూడిన ప్రత్యేక బృందాన్ని రంగంలోకి దించారు. ఈ బృందం ఆసుపత్రి పరిసరాల్లోని.. మార్గంలోని (సీసీటీవీ) ఫుటేజీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఆటో నంబర్ను గుర్తించారు. ఆ ఆటో డ్రైవర్ను విజయవంతంగా కనిపెట్టి ఆటోలో ఉన్న నగదు బ్యాగ్ను తీసుకున్నారు.
పోలీసు బృందం ఆటోను గుర్తించిన వెంటనే ఆటో డ్రైవర్ పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకుని ఫిర్యాదుదారుడికి సంబంధించిన బ్యాగును, అందులోని రూ.1,20,000 డబ్బును పైసా కూడా తగ్గకుండా పోలీస్ అధికారుల సమక్షంలో భద్రంగా అప్పగించారు. కష్ట సమయంలో మెరుపు వేగంతో స్పందించి తన తండ్రి వైద్యానికి అవసరమైన నగదును తిరిగి ఇప్పించిన రాంగోపాల్పేట పోలీసులకు ఫిర్యాదుదారుడు సాయి కుమార్ ధన్యవాదాలు తెలిపాడు. ఆటో డ్రైవర్ నిజాయితీని రాంగోపాల్పేట ఎస్హెచ్ఓ సురేష్ కుమార్ అభినందించి శాలువాతో సత్కరించారు.