Hyderabad Police: పోలీసుల మెరుపు వేగం.. గంటల్లోనే రూ.లక్షా 20 వేల నగదు బ్యాగు స్వాధీనం

Hyderabad Police Within Hours Successfully Catches Rs 120000 Cash Bag: తన తండ్రికి సర్జరీ కోసం డబ్బులు తీసుకుని ఆటోలో ఆస్పత్రికి వెళ్లగా.. ఆ నగదును ఆటోలోనే ఓ యువకుడు మర్చిపోయాడు. దీనిపై మెరుపు వేగంతో స్పందించిన హైదరాబాద్‌ పోలీసులు కొన్ని గంటల్లోనే ఆ బ్యాగును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
Written ByRavi Kumar SargamUpdated byRavi Kumar Sargam
Published: May 19, 2026, 04:40 PM IST|Updated: May 19, 2026, 04:40 PM IST
Image Credit: Hyderabad Police

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

