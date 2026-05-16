Hyderabad sit police issued look out notices against bandi Bhagirath: తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసులో తెలంగాణ హైకోర్టు బెయిల్ ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. మరోవైపు బండి భగీరథ్ పై సిట్ పోలీసులు లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. బండి భగీరథ్ బంధువులు, స్నేహితులు, హైదరాబాద్ లోని ఆయన నివాసంకు వెళ్లి పోలీసులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఏ సమయంలో అయిన బండి భగీరథ్ ను అరెస్ట్ చేయవచ్చని తెలుస్తొంది. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం బండి భగీరథ్ పోక్సో కేసులో సీరియస్ గా ఉన్నారు. నిన్నటి వరకు బాధితురాలు మైనరో కాదో అన్న విషయంపై తీవ్ర సందిగ్దత ఏర్పడింది.
కానీ సిట్ పోలీసులు ఆస్పత్రిలోని రికార్డులు, జీహెచ్ఎంసీ రికార్డుల్ని పరిశీలించిన బాధితురాలు మైనర్ అని తెల్చారు. దీంతో బండి భగీరథ్ కు మైనర్ పై అత్యాచారం కేసులో పోక్సో కఠినమైన పనిష్మెంట్ తప్పదని వార్తలు వస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ ఇటు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మైనర్ బాలికపై అఘాయిత్యంపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తుంది. బండీ భగీరథ్ ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తుంది.
