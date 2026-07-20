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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ముగ్గురు మైనర్ బాలికలు అదృశ్యం.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Minor girls missing In domalguda: ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పకుండా ముగ్గురు బాలికలు బైటకు వెళ్లారు. వీరంతా ఛత్తీస్ గఢ్ కు చెందిన వారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్ లోని దోమల గూడలో  జరిగిన ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 20, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:07 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ముగ్గురు మైనర్ బాలికలు అదృశ్యం.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ముగ్గురు మైనర్ బాలికలు అదృశ్యం.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
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