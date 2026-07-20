Three minor girls missing in Hyderabad: ఇటీవల హైదరాబాద్ మహనగరంలో అనేక దారుణాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అసలు మహిళల భద్రతకు ఎంత వరకు సేఫ్ అన్నదనిపై నగర వాసులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు మహిళలపై అఘాయిత్యాలు, దాడులు, చోరీలకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఒకేసారి ముగ్గురు మైనర్ బాలికలు ఇంటి నుంచి కన్పించకుండా పోయిన ఘటన దోమలగూడ లో చోటు చేసుకుంది.
హైదరాబాద్ దోమలగూడలో పరిధిలో ముగ్గురు మైనర్ బాలికలు ఇంట్లో చెప్పకుండా బైటకు వెళ్లిపోయారు. స్నేహ, లలిత, లత అనే ముగ్గురు బాలికలు అదృశ్యమయ్యారు. వీరంతా కూడా ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతానికి చెందిన వలస కార్మిక కుటుంబాలకు చెందిన పిల్లలుగా చెబుతున్నారు. ఎంత వరకు వారు రాక పొవడంతో.. వెంటనే వారి కుటుంబ సభ్యులు స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
సొంతూరుకు వెళ్తున్నారా..?..
ముగ్గురు బాలికల మిస్సింగ్ ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. బాలికలు వెళ్లిన మార్గాల్లోని సీసీటీవీ (CCTV) ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. బాలికలు వారి ఛత్తీస్ గఢ్ లోకి వారి సొంతూళ్లకు వెళ్తున్నారా అని పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు, అదృశ్యమైన ముగ్గురు బాలికల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. రైల్వే పోలీసుల సహాయంతో విచారణ చేపట్టారు.
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