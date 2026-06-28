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Aeromart 2026: ప్రపంచ ఏరోస్పేస్ కేంద్రంగా హైదరాబాద్.. ఏరోమార్ట్ 2026కు సర్వం సిద్ధం

Hyderabad: ప్రపంచ ఏరోస్పేస్, రక్షణ, అంతరిక్ష రంగాల దృష్టి మరోసారి హైదరాబాద్‌పై పడింది. జూన్ 30 నుంచి జూలై 2 వరకు జరగనున్న ఏరోమార్ట్ హైదరాబాద్ 2026 సదస్సుకు ప్రపంచంలోని ప్రముఖ కంపెనీలు, పారిశ్రామిక నిపుణులు హాజరుకానున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తెలంగాణకు కొత్త పెట్టుబడులు, భారతీయ కంపెనీలకు అంతర్జాతీయ వ్యాపార అవకాశాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 28, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:07 PM IST
Aeromart 2026: ప్రపంచ ఏరోస్పేస్ కేంద్రంగా హైదరాబాద్.. ఏరోమార్ట్ 2026కు సర్వం సిద్ధం
Image Credit: Hyderabad to Host Aeromart 2026 as India Strengthens Aerospace Manufacturing (source-file)Source: Bureau

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Aeromart 2026:ప్రపంచ ఏరోస్పేస్ కేంద్రంగా హైదరాబాద్.. ఏరోమార్ట్ 2026కు సర్వం సిద్ధం
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