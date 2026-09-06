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ధూల్‌పేట్‌లో సెప్టెంబర్ 14 వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. వినాయక విగ్రహాల విక్రయాల వేళ బిగ్ అప్‌డేట్! 

సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన వినాయక చవితి సందర్భంగా గణేష్ విగ్రహాల విక్రయాలు, విగ్రహాల రాక నేపథ్యంలో ధూల్‌పేట్‌ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. మీరు ఇటు వైపు వెళ్లే ప్రయాణీకులైతే, ఈ మార్పులను ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది. లేకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. వినాయక విగ్రహాల విక్రయాలు ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నందున, నిన్నటి నుండి సెప్టెంబర్ 14 వరకు హైదరాబాద్‌లోని ధూల్‌పేట్‌ వైపు వెళ్లే మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 06, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:27 AM IST
ధూల్‌పేట్‌లో సెప్టెంబర్ 14 వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. వినాయక విగ్రహాల విక్రయాల వేళ బిగ్ అప్‌డేట్! 
Image Credit: Hyderabad Traffic Alert: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ధూల్‌పేట్‌లో సెప్టెంబర్ 14 వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. వినాయక విగ్రహాల విక్రయాల వేళ బిగ్ అప్‌డేట్! 
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