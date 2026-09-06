Hyderabad Traffic Alert: ఈ ట్రాఫిక్ ఆంక్షల ప్రకారం, సాధారణ వాహనాలు బోయిగూడ కమాన్ నుండి గాంధీ స్టాచ్యూ వైపు వెళ్లేందుకు అనుమతించబడవు. అలాగే గణేష్ విగ్రహాలను తరలించే వాహనాలు గాంధీ స్టాచ్యూ నుండి పురాణాపూర్ వైపు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.. వారు బోయగూడ కమాన్ క్రాస్ రోడ్ నుండి ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. పురాణాపూల్, గాంధీ స్టాచ్యూ నుండి వచ్చే లారీలను మంగళహాట్ వైపు నుండి మళ్లించి, టక్కర్వాడీ టీ జంక్షన్, జిన్సి చోరాహి, గోడేకే ఖబర్ వైపునకు మళ్లిస్తున్నారు. .
సీతారాం బాగ్ నుండి మంగళహాట్, పురాణాపల్ వైపు వెళ్లే సాధారణ వాహనాలను బోయగూడ కమాన్ నుండి ఆగాపుర, గోడేకే ఖబర్, జిన్సి చోరాహి, టక్కరి వాడి టీ జంక్షన్, జుమ్మెరాత్ బజార్ మీదుగా పురాణాపూల్ వైపు మళ్లిస్తున్నారు. అలాగే దారుసాలేం నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్ను పురాణాపూల్ నుండి మంగళహాట్, ఆగాపూర్, మహాలక్ష్మి టిఫిన్ సెంటర్, గోడేకే ఖబర్, టక్కరి వాడి టీ జంక్షన్ వైపు మళ్లిస్తున్నారు. విగ్రహాలను తీసుకెళ్లే లారీలు, డీసీఎంలు జుమ్మెరాత్ బజార్ దగ్గర పార్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే పెద్ద విగ్రహాలను కేవలం రాత్రి 10 గంటల తర్వాత మాత్రమే తరలించాలి.
గణేష్ విగ్రహాల లారీలు, డీసీఎంలు 100 ఫీట్ల రోడ్డు, పురాణాపూల్ వద్ద కూడా పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఒకవేళ భారీ వర్షాలు కురిస్తే, ఎంజే బ్రిడ్జ్ నుండి జుమ్మెరాత్ బజార్ రోడ్డు వైపు సింగిల్ లైన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అక్కడ జిన్సి బజార్ వద్ద పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. సాధారణ ట్రాఫిక్ ఈ మార్పులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రయాణించాలని లేదా ఇతర మార్గాలను ఎంచుకోవాలని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు. వాహనదారులకు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే ట్రాఫిక్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ 9010203626 నెంబర్ కి కాల్ చేయవచ్చు
𝐈𝐧 𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐞, 𝐏𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐆𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡 𝐈𝐝𝐨𝐥𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐃𝐡𝐨𝐨𝐥𝐩𝐞𝐭 𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜 𝐃𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟎𝟓-𝟎𝟗-𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚𝐭 𝟎𝟕𝟎𝟎… pic.twitter.com/DnnnlmrwdQ
— Hyderabad City Police (@hydcitypolice) September 5, 2026
డీజేలపై కూడా ఆంక్షలు..
మరోవైపు, వినాయక చవితి ఉత్సవాల నేపథ్యంలో శబ్ద కాలుష్యంపై కూడా పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు డీజేల వాడకాన్ని నిషేధించారు. శబ్ద కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి డెసిబుల్ మీటర్లతో ఫ్లైయింగ్ స్వాడ్లను రంగంలోకి దించారు. రాత్రి 10 గంటల తర్వాత లౌడ్ స్పీకర్ల వాడకం నిషిద్ధం. నివాస ప్రాంతాల్లో 55 డెసిబుల్స్ పరిమితిని దాటితే సౌండ్ సిస్టమ్ను సీజ్ చేస్తామని హెచ్చరించారు. అలాగే ఆసుపత్రులు ,పాఠశాలల వద్ద 'నో వాయిస్ జోన్' నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని పోలీసులు తెలిపారు.
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