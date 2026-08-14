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వాహనదారులకు హెచ్చరిక.. కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఆగస్టు 18 నుండి 'వన్ వే' ట్రాఫిక్ రూల్స్!

హైదరాబాద్ వాసులు ప్రధానంగా కేబీఆర్ పార్క్ వైపు వెళ్తున్నారా? అయితే మునుపటిలా కాకుండా ఇకపై ఆ మార్గంలో వన్-వే మాత్రమే అందుబాటులో ఉండనుంది. ఈనెల 18 నుంచి ఇది అమల్లోకి రానుంది. నగరంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ సమస్యలను తగ్గించేందుకు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 14, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:21 PM IST
వాహనదారులకు హెచ్చరిక.. కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఆగస్టు 18 నుండి 'వన్ వే' ట్రాఫిక్ రూల్స్!
Image Credit: Hyderabad Traffic Alert: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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