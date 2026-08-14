వాహనదారులకు హెచ్చరిక.. కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఆగస్టు 18 నుండి 'వన్ వే' ట్రాఫిక్ రూల్స్!

Hyderabad Traffic Alert: జూబ్లీహిల్స్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కేబీఆర్ పార్క్ ప్రాముఖ్యత చాలా ఎక్కువ. ఇక్కడ నిత్యం రద్దీ కొనసాగుతుంటుంది. ఈ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మీరు ఈ ప్రాంతం వైపు వెళ్లేటప్పుడు ఇకపై వన్-వే విధానమే ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి. కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్-వే ట్రాఫిక్ విధానం ఈనెల 18 నుంచి అమలులోకి రానుంది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం వాహనదారులు నిర్ణీత వన్-వే మార్గంలోనే ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. నగరంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే కేబీఆర్ పార్క్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టేందుకు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆగస్టు 18 నుంచి కేబీఆర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వన్-వే ట్రాఫిక్ మాత్రమే అమలు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు.
వాహనదారులకు అలెర్ట్..
ఈ మార్పుల వల్ల ఇటువైపు వచ్చే వాహనదారులు ముందే ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. ఈ నూతన ట్రాఫిక్ విధానానికి సంబంధించి ముందస్తు ఏర్పాట్ల కోసం ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ శ్రీ జోయల్ డేవిస్, ట్రాఫిక్ DCP కాజల్ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం స్థానిక ఆసుపత్రులు, వ్యాపార సంస్థలు ఇతర నిపుణులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా ఈ మార్గంలో అత్యవసరంగా ప్రయాణించేవారు, ఆసుపత్రులకు వెళ్లేవారు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటం కోసం ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి, నిబంధనల గురించి వారితో చర్చించారు.
అత్యవసర సేవలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తూ, కొత్త ట్రాఫిక్ మార్పుల వల్ల ఆసుపత్రులకు వచ్చే అంబులెన్స్లు, రోగులు ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేలా ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా వ్యాపార సంస్థల వినియోగదారులకు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల ఈ నూతన విధానానికి వాహనదారులు కూడా సహకరించాలని జాయింట్ కమిషనర్ తెలిపారు.
🚦 KBR Park One-Way Traffic | Stakeholder Meeting
In preparation for the one-way traffic system around KBR Park from 18.08.2026, Jt. CP Traffic Sri Joel Davis, IPS, and DCP Traffic-II Ms. Kajal Singh, IPS, held a stakeholder meeting with representatives of hospitals,… pic.twitter.com/GoHye6CwLQ
— Hyderabad Traffic Police (@HYDTP) August 14, 2026
ఇక వన్-వే విధానం అమల్లోకి వస్తున్నందున, ప్రయాణికులు ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకుని ప్రయాణించడం వల్ల ఇబ్బందులు తప్పుతాయి. రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడం, వాహనాల రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరించడం ఈ నిర్ణయం ముఖ్య ఉద్దేశమని అధికారులు చెబుతున్నారు. పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, ప్రజల నుండి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటూ తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ వెల్లడించారు. కావున వాహనదారులు ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రాకపోకలు సాగించాలని హైదరాబాద్ సిటీ ట్రాఫిక్ జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ప్రకటించారు.
మియాపూర్ ప్రాంతంలో 180 రోజుల ఆంక్షలు..
మరోవైపు, హైదరాబాద్లోని మియాపూర్ ప్రాంతంలోని ఆల్విన్ కాలనీ వైపు వెళ్లే వారికి కూడా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఈరోజు నుంచి 180 రోజుల పాటు ఈ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మియాపూర్ నుంచి ఆల్విన్ ఎక్స్ రోడ్ మధ్య ఆరు వరుసల ఫ్లై ఓవర్ అండర్ పాస్ పనుల కారణంగా భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు.
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