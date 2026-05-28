/Hyderabad: మీర్ ఆలం ట్యాంక్, మైత్రివనం రూట్లలో వెళ్తున్నారా? నేడు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు ఇవే!

Bakrid Traffic Alert Today In Hyderabad: నేడు బక్రీద్ ప్రార్థనలు, మైత్రివనంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయని తెలిపారు. మీరాలం ఈద్గా వద్ద ఉదయం 7 గంటల నుంచి ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు మొదలవుతాయి. పురాణాపూల్, కామాటిపుర, కిషన్ బాగ్ నుంచి ఈద్గా వైపు వచ్చే వాహనాలను బహదూర్ పురా క్రాస్ రోడ్ నుంచి దారి మళ్లిస్తారు. అటువైపుగా వచ్చే వాహనాలను డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్లైఓవర్ మీదుగా జూపార్క్, ఆరంఘర్ వైపు మళ్లిస్తారు.
ఈద్గాకు వచ్చేవారి కోసం జూ పార్కు గోడ పక్కన ఉన్న మజీద్ అల్లాహ్ అక్బర్ ఎదురుగా ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. శివరాంపల్లి, దానమ్మ హట్స్ నుంచి వచ్చేవారు దానమ్మ క్రాస్ రోడ్ గుండా శాస్త్రిపురం, ఎంఎస్ కుంట వైపుగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
ఇంకా పిల్ల నంబర్ 91, 94లో పార్కింగ్ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సూపికార్స్ మోడ్రన్ పెట్రోల్ బంక్, HMWS&SB, మీరాలం ఫిల్టర్ బెడ్స్లో కూడా పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు.
కాలపత్తార్ నుంచి మీరాలం ట్యాంక్ ఈద్గా వైపు వచ్చే వాహనాలను కాలపత్తార్ పిఎస్ నుంచి మళ్లిస్తారు. సాధారణ వాహనదారులను మూసి కాలనీ, బహదూర్పురా, షంషీర్ గంజ్, నవాబ్ సాహెబ్ కుంట వైపుగా మళ్లించి మాస్ మెటీరియల్ షాప్ వద్ద పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు.
పురాణా పూల్ నుంచి బహదూర్ పరువు వైపుగా వచ్చే భారీ వాహనాలను జియాగూడ, సిటీ కాలేజ్ వైపుగా మళ్లిస్తారు. శంషాబాద్, రాజేంద్రనగర్, మైలర్దేవ్ పల్లి నుంచి వచ్చే వాహనాలు బహదూర్ పురా నుంచి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఫ్లైఓవర్ వైపుగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
టోలిచౌకిలో ట్రాఫిక్...
బక్రీద్ సందర్భంగా మేకల విక్రయాలకు సంబంధించిన స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. దీని కారణంగా టోలిచౌకి నుంచి నానల్ నగర్ వరకు ట్రాఫిక్ ఏర్పడింది. ఇక్కడ వాహనాలు చాలా నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. ఈ రూటు కాకుండా వేరే మార్గాల్లో వెళ్లాలని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
మైత్రి వనంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు..
ఈరోజు మైత్రివనం వైపు వెళ్లే వాహనాలకు కూడా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేశారు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో విఐపిల రాకపోకలు, పబ్లిక్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ సాయంత్రం 5 గంటలకు జరగనుంది. అందుకే ఉదయం నుంచే ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేశారు. వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచించారు.
అమీర్పేట, సత్యం థియేటర్, SR నగర్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను సారథి స్టూడియో నుంచి యూసఫ్ గూడా బస్తీ, జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ వైపుగా, మైత్రివనం జంక్షన్ వద్ద వెంగళరావు నగర్ కమాన్ రోడ్, కళ్యాణ్ నగర్ జంక్షన్ నుంచి ఎడమవైపుగా కృష్ణకాంత్ పార్క్, యూసఫ్ గూడ బస్తి చెక్పోస్ట్, కృష్ణానగర్ వైపుగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేశారు.
సత్యం థియేటర్ నుంచి జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ వెళ్లే వారిని మైత్రివనం జంక్షన్ నుంచి అమీర్పేట, పంజాగుట్ట, జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ వైపుగా మళ్లిస్తున్నారు. యూసఫ్ గూడా చెక్పోస్ట్, రహమత్ నగర్, యూసఫ్ గూడా బస్తీ నుంచి మైత్రివనం, అమీర్పేట, ఎస్ఆర్ నగర్, ఎర్రగడ్డగా వాహనాలను మైత్రివనం నుంచి యూసఫ్ గూడా బస్తీ నుంచి కృష్ణకాంత్ పార్క్, కళ్యాణ్ నగర్ జంక్షన్, వెంగళరావు నగర్, ఎస్.ఆర్ నగర్ నుంచి అమీర్ పేట వైపు మళ్లిస్తారు.
In view of VIP movements and a public meeting near Maitrivanam Junction, Ameerpet, Hyderabad, for the inauguration of the NTR statue on 28.05.2026 at 5:00 PM, traffic diversions will be in force from ⏰ 10:00 PM on 27.05.2026 to 11:00 PM on…
యూసఫ్ గూడ బస్తీ అల్ సభ హోటల్ గల్లీల నుంచి మైత్రివనం వైపుగా వచ్చే వాహనాలను అల్ సభ హోటల్ నుంచి వెంగళరావునగర్, ఎస్ ఆర్ నగర్, అమీర్పేట వైపుగా మళ్లిస్తున్నారు. ఈ మార్గాల్లో కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని, ముందుగానే ప్రయాణం ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇబ్బందులు తప్పుతాయని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అత్యవసర సమయంలో 9010203626 నెంబర్ కి కాల్ చేయాలని తెలిపారు.
