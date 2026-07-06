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Hyderabad Traffic Police: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. నకిలీ నెంబర్ ప్లేట్ వాడితే ఇకపై జైలుకే..నగరంలో స్పెషల్ డ్రైవ్స్!

Hyderabad Fake Number Plate: హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు జల్లెడ పడుతున్నారు. నగర వ్యాప్తంగా నకిలీ నంబర్లలో యదేచ్ఛగా తిరుగుతున్న కేటుగాళ్లపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. నెంబర్ ప్లేట్స్ మారుస్తూ ట్రాఫిక్ ఛలాన్లను తప్పించుకోవడం సహా అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారన్న సమాచారం మేరకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 06, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:44 AM IST
Hyderabad Traffic Police: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. నకిలీ నెంబర్ ప్లేట్ వాడితే ఇకపై జైలుకే..నగరంలో స్పెషల్ డ్రైవ్స్!
Image Credit: Source: Zee TeluguSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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