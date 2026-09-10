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Hyderabad Traffic: గణేశ్‌ ఉత్సవాలపై హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల కీలక నిర్ణయం.. ఏమిటంటే?

Hyderabad Traffic Police Review On Ganesh Chaturthi: దేశంలోనే అత్యంత వైభవంగా హైదరాబాద్‌లో గణేశ్‌ నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరగనుండగా.. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆర్టీసీ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని ఉత్సవాలు విజయవంతంగా.. ప్రశాంతంగా నిర్వహించాలని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 10, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:59 PM IST
Hyderabad Traffic: గణేశ్‌ ఉత్సవాలపై హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల కీలక నిర్ణయం.. ఏమిటంటే?
Image Credit: Ganesh Chaturthi 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad Traffic: గణేశ్‌ ఉత్సవాలపై హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల కీలక నిర్ణయం.. ఏమిటంటే?
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