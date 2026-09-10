Ganesh Navratri Utsav: వినాయక చవితి ఉత్సవాలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానుండడంతో అత్యంత వైభవంగా జరిగే హైదరాబాద్లో భారీ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే గణేశ్ విగ్రహాలు తీసుకువస్తూ 'ఆగమన్' పేరిట సరికొత్త కార్యక్రమాన్ని నిర్వాహకులు పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నారు. నవరాత్రుల పాటు గణనాథుడు భక్తుల విశేష పూజలు.. సేవలు పొందనుండడంతో హైదరాబాద్ గల్లీ గల్లీ భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
గణేష్ ఉత్సవాల వేళ రవాణా ఏర్పాట్లపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు సమావేశమయ్యారు. సమన్వయంతో గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేద్దామని ఆర్టీసీ అధికారులతో ట్రాఫిక్ పోలీస్ అధికారులు సూచించారు. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ అధికారులతో ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ జోయల్ డేవిస్ సమీక్ష చేశారు. రాబోయే గణేష్ ఉత్సవాలు, విగ్రహాల నిమజ్జన ఊరేగింపుల సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలో రద్దీని నియంత్రించి.. ప్రజల రాకపోకలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసేందుకు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలపై దృష్టి సారించాలని సమావేశంలో నిర్ణయించారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీఎస్ఆర్టీసీ) ఉన్నతాధికారులతో గురువారం ప్రత్యేక సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించగా.. ఈ సమావేశంలో ట్రాఫిక్ విభాగపు డీసీపీలు, ఏసీపీలు, పోలీస్ స్టేషన్ల ఇన్స్పెక్టర్లు (ఎస్హెచ్ఓస్), ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. పండుగ సమయంలో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ సమర్థవంతంగా అమలయ్యేలా చూడటానికి ఈ అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చించారు.
ఈ సందర్భంగా సమావేశంలో జాయింట్ సీపీ జోయల్ డేవిస్ మాట్లాడుతూ.. ఆర్టీసీ బస్సుల రాకపోకలను క్రమబద్ధీకరించాలని, ట్రాఫిక్ మళ్లింపులకు అనుగుణంగా బస్సు మార్గాలను సవరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నిమజ్జన సమయంలో భక్తుల రవాణా సౌకర్యాల కోసం ట్రాఫిక్ పోలీసులకు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించాలని సూచించారు. గణేశ్ ఉత్సవాలు, నిమజ్జన వేడుకల సమయంలో నగర ప్రజలకు సురక్షితంగా, సౌకర్యవంతమైన రవాణా సేవలను అందించేందుకు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్, టీజీఎస్ఆర్టీసీ సంయుక్తంగా కృషి చేస్తాయని అధికారులు వెల్లడించారు.
సమన్వయ వ్యవస్థ
టీఎస్ఆర్టీసీ, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల మధ్య నిరంతర సమన్వయం ఉండాలి
సులభతర ప్రయాణం
సాధారణ ప్రయాణికులు, భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా వాహనాల రాకపోకలను సజావుగా నిర్వహించాలి.
ప్రత్యేక నిఘా
వినాయక విగ్రహాల ఊరేగింపు, నిమజ్జన మార్గాలు, ప్రధాన జంక్షన్లు, సమస్యాత్మక ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి.