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Hyderabad Police: హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షం.. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు

Hyderabad Traffic Police: హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షాలు నగర ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. నగర ప్రజలు వర్షం కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుండగా.. ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరద నిలిచిపోకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 28, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:02 PM IST
Hyderabad Police: హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షం.. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు
Image Credit: Hyderabad Traffic Police

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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