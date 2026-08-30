Hyderabad traffic restrictions:హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు ముఖ్యమైన సమాచారం. ఆగస్టు 30, 2026 ఆదివారం హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ రన్నర్స్ మారథాన్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నగరంలోని పలు ప్రధాన రహదారుల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, వాహనాల మళ్లింపులు అమలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉదయం వేళల్లో బయటకు వెళ్లే వాహనదారులు ముందుగానే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు.
మారథాన్ కారణంగా ఉదయం 4:30 గంటల నుంచి 9:30 గంటల వరకు పలు ప్రాంతాల్లో వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. పీపుల్స్ ప్లాజా నుంచి జీఎంసీ బాలయోగి స్టేడియం, గచ్చిబౌలి వరకు మారథాన్ కొనసాగుతుంది. నెక్లెస్ రోడ్, ట్యాంక్బండ్, ఖైరతాబాద్, సోమాజిగూడ, పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, రోడ్ నంబర్ 45 మీదుగా రన్నర్లు వెళ్లనున్నారు.
ఈ మార్గాల్లో వాహనాల రాకపోకలను అవసరాన్ని బట్టి మళ్లించనున్నారు. మినిస్టర్స్ రోడ్, రాణిగంజ్ నుంచి నెక్లెస్ రోడ్ వైపు వచ్చే వాహనాలకు అనుమతి ఉండదు. పంజాగుట్ట, రాజ్భవన్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను షాదాన్–రవీంద్రభారతి మార్గంలో మళ్లించనున్నారు.
బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ వైపు వెళ్లే వాహనదారులు రోడ్ నంబర్ 10, 12, క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ మీదుగా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించాలని అధికారులు సూచించారు. లిబర్టీ, కర్బాలా, ముషీరాబాద్ ప్రాంతాల నుంచి ట్యాంక్బండ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలకు కూడా కొన్ని చోట్ల మళ్లింపులు ఉంటాయి.
అలాగే బేగంపేట నుంచి రాజ్భవన్, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను గ్రీన్లాండ్స్ వద్ద మళ్లించనున్నారు. పంజాగుట్ట ఫ్లైఓవర్, సాగర్ సొసైటీ, ఎన్టీఆర్ భవన్ ప్రాంతాల్లో కూడా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయని అధికారులు తెలిపారు.
ముఖ్యంగా సైబరాబాద్ కేబుల్ బ్రిడ్జి నుంచి జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 45 వైపు వాహనాలకు అనుమతి ఉండదు. అందువల్ల ఆ మార్గంలో ప్రయాణించే వారు ముందుగానే ప్రత్యామ్నాయ రూట్ను ఎంచుకోవడం మంచిది. మరోవైపు, మారథాన్ మార్గంలో ట్రాఫిక్ మళ్లింపుల కారణంగా నీట్-పీజీ పరీక్షకు వెళ్లే అభ్యర్థులు ఇబ్బందులు పడకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎవరైనా ట్రాఫిక్లో చిక్కుకుంటే, వారిని సమయానికి పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరుకునేలా సహాయం చేస్తామని సైబరాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు.
కాబట్టి నేడు ఉదయం అత్యవసర ప్రయాణాలు చేసే వారు కొంత ముందుగానే బయలుదేరి, ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలను పాటించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
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