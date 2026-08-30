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Hyderabad traffic restrictions: హైదరాబాద్‌లో నేడు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. మారథాన్‌ కారణంగా ఈ మార్గాల్లో మళ్లింపులు

Hyderabad traffic restrictions: హైదరాబాద్‌లో నేడు రన్నర్స్ మారథాన్‌ నేపథ్యంలో ఉదయం 4:30 నుంచి 9:30 గంటల వరకు పలు ప్రధాన మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, వాహనాల మళ్లింపులు అమలు కానున్నాయి. నెక్లెస్ రోడ్, ట్యాంక్‌బండ్, పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎంచుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. నీట్‌-పీజీ పరీక్షకు వెళ్లే అభ్యర్థులు ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుంటే సమయానికి పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరుకునేలా సహాయం చేస్తామని సైబరాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 30, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:37 AM IST
Hyderabad traffic restrictions: హైదరాబాద్‌లో నేడు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు.. మారథాన్‌ కారణంగా ఈ మార్గాల్లో మళ్లింపులు
Image Credit: Hyderabad Traffic(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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