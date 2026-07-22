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Trainee IPS Case: పూటకో మాట మారుస్తున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్.?.. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఘటనపై తలలు పట్టుకుంటున్న పోలీసులు..?..

IPS Uday krishna reddy row: ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు.ఈ క్రమంలో  తెలంగాణ హైకోర్టులో దాఖలు చేసిన క్వాష్ పిటిషన్ ను హైకోర్టు సోమవారంకు వాయిదా వేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:57 PM IST
Trainee IPS Case: పూటకో మాట మారుస్తున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్.?.. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఘటనపై తలలు పట్టుకుంటున్న పోలీసులు..?..

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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