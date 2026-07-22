/Trainee IPS Case: పూటకో మాట మారుస్తున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్.?.. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఘటనపై తలలు పట్టుకుంటున్న పోలీసులు..?..

Trainee ips uday krishna reddy row: హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో చోటు చేసుకున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్ ల లైంగిక వేధింపుల వివాదంలో ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్టులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈక్రమంలో ఇప్పటికే ట్రైనీ మహిళ ఐపీఎస్ అత్తాపూర్ లో తనపై జరిగిన అఘాయిత్యంపై ఫిర్యాదు చేసింది. మరోవైపు ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి మాత్రం ఇద్దరం రిలేషన్ లో ఉన్నామని తన వద్ద వీడియోలు, వాట్సాప్ చాట్ లు ఉన్నాయని విషయాల్ని బైటపెట్టాడు. దీంతో పోలీసులు ఈ ఘటనలో అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. ఇక ఇటీవల ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టులొ తనపై దాఖలైన కేసుల్ని కొట్టివేయాలని క్వాష్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశాడు.
దీనిపై ఈరోజు విచారించిన కోర్టు మరల సోమవారంకు (జులై 27) కు పిటిషన్ ను వాయిదా వేసింది. మరోవైపు అప్పటి వరకు ఎలాంటి తదుపరి చర్యలు చేపట్టకుండా ఆదేశాలివ్వాలని పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది అభ్యర్థనను హైకోర్టు నిరాకరించింది. మరోవైపు మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్పై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి అత్తాపూర్లో నమోదైన కేసును ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్కు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు బదిలీ చేశారు. ఉన్నతాధికారుల నిర్ణయంతో తదుపరి దర్యాప్తును షీటీమ్స్కు అప్పగించారు. షీటీమ్స్ డీసీపీ లావణ్య నాయక్ జాదవ్ పర్యవేక్షణలో ఈ ఘటనపై విచారణ జరగనుంది.
పూటకో మాట మారుస్తున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్..?..
మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ తనపై వేధింపుల కేసు నమోదు చేసినప్పటి నుంచి రకరకాల డ్రామాలు తెరమీదకు వస్తున్నాయి. మొదట.. తనపై వస్తున్న ఆరోపణలన్నీ అబద్ధం అంటూ సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో ట్రైనీ ఐపీఎస్ పోస్ట్ పెట్టాడు. ఆతర్వాత మరల ఆపై అతిగా మద్యం సేవించి.. ఆత్మహత్యాయత్నాం చేసినట్లు ‘లెటర్’ రాసి మరీ నాటకంకు తెరతీసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరల ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నాం, పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాం అంటూ కొత్త అంశం తెరమీదకు తెచ్చాడు.
ఇక హైకోర్టులో తాను దాఖలు చేసిన పిటిషన్లో.. గతంలో తామిద్దరం ప్రేమించుకున్నామని, పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నామని వెల్లడించాడు. మరోకరితో పెళ్లి జరిగిన తనతోనే రిలేషన్ లో ఉందని చెప్పాడు. ఆమె భర్తకు చెప్పడంతోనే తనపై పగతో ఈవిధంగా ఫిర్యాదు చేసిందని అనేక కొత్త వాదనలు తెర మీదకు తీసుకొచ్చాడు.
ఇక సూసైడ్ లెటర్ సైతం మద్యం మత్తులోనే రాసి ఉండి ఉండొచ్చని ట్రైనీ ఐపీఎస్ వైద్యులకు చెప్పాడంట. దీంతో పోలీసులు కూడా ఈ ట్విస్ట్ లతో ఒకింత తలలు పట్టుకుంటున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా ఈ కేసులో అనేక ట్విస్ట్ లు బైటపడుతున్నాయి. ఇక ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.